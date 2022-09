Il tragicomico rigore di Chicharito Hernandez è un suicidio sportivo: può rovinare la stagione Chicharito Hernandez rovina una prestazione sublime con un calcio di rigore che ora potrebbe costare carissimo ai Los Angeles Galaxy. Il messicano vuole strafare e dal dischetto fa una frittata.

A cura di Fabrizio Rinelli

La MLS sta entrando nella sua fase decisiva. Ogni giornata può essere considerata una finale per le squadre della Eastern e Western Conference. C'è da capire chi riuscirà ad entrare nell'ultimo atto della stagione, ovvero i playoff e chi dovrà rinunciarci rimanendo fuori. A prendere parte agli spareggi per l'assegnazione del titolo sono le prime 7 classificate dei due gironi. E se nella Eastern Conference i Toronto di Insigne, Bernardeschi e Criscito tentano senza sosta di colmare la distanza di 4 punti dal settimo posto, in Western Conference c'è chi come i Los Angeles Galaxy che possono seriamente rischiare di rimanere fuori.

Dopo il 2-2 proprio contro Toronto, il grande protagonista, oltre a Riqui Puig, fu Chicharito Hernandez. La sua simulazione plateale, quasi da commediante, fece il giro del mondo. Il messicano finse di essere stato colpito da un avversario quando nessuno l'aveva nemmeno sfiorato. Nella notte è stato ancora protagonista nel corso della gara contro Sporting Kansas. L'ex United è stato autore di una doppietta fantastica giocando una partita sublime, ma il risultato era rimasto fermo sul 2-2. Al 93′ però l'arbitro assegna calcio di rigore per i suoi Galaxy e da quel momento da eroe di giornata, Hernandez diventa bersaglio facile dei tifosi dei Galaxy.

Accade tutto in pochissimi secondi, necessari per passare la partita di Chicharito da perfetta a disastro totale. Avrebbe voluto mettere la ciliegina sulla torta a una gara spettacolare. E per certi versi ce l'ha fatto sì, ma facendo crollare tutto il castello che si era costruito in gara. Contro Kansas City era troppo importante accorciare sul settimo posto che significa ultimo posizionamento valido per qualificarsi ai Playoff della Western Conference. E per questo il calcio di rigore assegnato dall'arbitro praticamente allo scadere dei minuti di recupero è sembrato una salvezza assoluta. Il penalty era stato anche rivisto al VAR per tocco di mano di Pierre. Dopo il consulto, l'arbitro decide di assegnare il calcio di rigore. Hernandez va sicuro sul dischetto forte anche del tiro dagli undici metri realizzato all'88' per un altro rigore fischiato dall'arbitro ai Galaxy.

In quel caso il messicano aveva optato per un tiro normale che ha infatti spiazzato il portiere avversario. Ma il rigore che avrebbe potuto dare i tre punti ai Los Angeles e dunque un balzo in avanti importante per i playoff, è stato un fiasco totale. Hernandez vuole strafare e finisce per combinare una frittata. Decide di fare il cosiddetto "cucchiaio" tanto caro a Francesco Totti che lo fece conoscere al mondo intero in occasione degli Europei del 2000 contro l'Olanda. Ma al contrario dell'ex capitano della Roma, quello di Chicharito Hernandez finisce comodamente tra le braccia del portiere che resta immobile e lo maledice una volta bloccata la sfera. Era il 97′ e l'arbitro subito dopo il tiro di Chicharito avrebbe fischiato la fine. E così è stato, soltanto che una partita che avrebbe dovuto fare del messicano un eroe si è trasformato in un autentico fallimento.