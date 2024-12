video suggerito

Il Torino non vince da sei partite, solo pareggio con il Genoa: la panchina di Vanoli è a rischio Il Torino fa fatica in casa del Genoa, crea pochissime occasioni pericolose e alla fine deve arrendersi allo 0-0 finale: i granata non trovano la vittoria da sei partite.

A cura di Ada Cotugno

Continua il periodo negativo del Torino che non riesce più a rialzare la testa. Dopo la sconfitta contro il Napoli è arrivato anche il pareggio in casa del Genoa, uno 0-0 privo di spunti ma pieno di sensazioni negative per il futuro della panchina: Vanoli era già sotto la lente di ingrandimento della società e il nuovo risultato negativo potrebbe far definitivamente crollare la sua partita prima del giro di boa del campionato. Ora sono sei le partite senza vittoria, una striscia troppo lunga per non far scattare preoccupazioni.

Pochi pericoli nel primo tempo

Non c'è stato molto movimento tra Genoa e Torino nel corso del primo tempo che finisce a reti inviolate. I granata provano a costruire qualche azione pericolosa, ma subisce gli affondi degli avversari che per due volte con Thorsby mettono in difficoltà la difesa. A tenere a galla la partita ci pensano le parate di Milinkovic-Savic che aiutano la sua squadra fino all'ultimo secondo di recupero: il Genoa trova la sua occasione più importante al 45′ con una mischia in area di rigore, ma alla fine la grande confusione non porta a nessun gol.

Difficoltà per il Torino nel secondo tempo

Anche la ripresa recita lo stesso copione del primo tempo, con azioni solo accennate e vere occasioni che stentano ad arrivare. Il Genoa è sempre la squadra più attiva e prova a spingere affidandosi a Frendrup e al suo lancio da 20 metri che alla fine viene parato senza troppe preoccupazioni da Milinkovic-Savic. Improvvisamente la partita si accende nel finale e il Torino sogna il colpaccio: a una manciata di minuti dalla fine Karamoh trova la porta con un campo improvviso, ma l'arbitro ferma tutto sul più bello e annulla la rete perché il pallone era stato toccato di braccio da Coco. Niente di fatto per i granata che tornano a casa con un pareggio che farà riflettere.