Il Torino in dieci uomini riagguanta la Fiorentina al Franchi: continua il brutto momento della Viola Fiorentina-Torino finisce 1-1 al Franchi: decidono i gol di Kean e Gineitis. Granata in dieci uomini per un'ora, ma la squadra di Palladino non riesce ad approfittarne: continua la crisi viola.

A cura di Paolo Fiorenza

La Fiorentina si fa rimontare dal Torino in dieci uomini e continua nel suo momento difficile, che non la vede vincere da oltre un mese: il punto ottenuto contro i granata è appena il secondo portato a casa nelle ultime sei partite di campionato. Il match del Franchi è stato deciso dai gol di Kean e Gineitis, dopo che alla mezzora del primo tempo era stato espulso Ali Dembélé tra gli ospiti e la gara sembrava essersi messa in discesa per i gigliati.

Palladino schiera subito dal 1′ il nuovo arrivato Folorunsho, prelevato dal Napoli in prestito con diritto di riscatto, mentre Gudmundsson e Gosens vincono i ballottaggi con Beltran e Parisi. Nel Torino sono squalificati Linetty e Walukiewicz, stesso destino del tecnico Vanoli, che si accomoda in tribuna: al suo posto in panchina c'è il vice Godinho.

Dopo un paio di grosse occasioni per i padroni di casa (prima Kean e Adli non riescono ad approfittare di un pasticcio di Maripan, poi Comuzzo spedisce fuori di testa di poco un invito su punizione di Mandragora), la partita vive una svolta al 33′: Ali Dembélé, che era stato appena ammonito, commette un'ingenuità enorme entrando nuovamente in ritardo su Folorunsho e si becca il cartellino rosso. Passano appena cinque minuti e Kean realizza il vantaggio per la Fiorentina, ribadendo di testa in rete una respinta di Milinkovic-Savic sulla bella girata a volo mancina di Colpani.

Nonostante l'inferiorità numerica, il Toro ha un paio di chance per pareggiare in chiusura di frazione, prima con un tiro a giro di Karamoh, poi con una traversa arrivata per un intervento di Comuzzo per anticipare Coco. In mezzo un'occasione altrettanto grande per Kean di raddoppiare, con Milinkovic-Savic sugli scudi a respingere.

La Fiorentina sembra in controllo della situazione nella ripresa, ma al 70′ – preceduto un minuto prima da un'occasione clamorosa di Njie – arriva il pareggio del Torino, grazie a un regalo confezionato tra Comuzzo e Adli, che consegna il pallone al nuovo entrato Gineitis, che entra in area e batte facilmente l'incolpevole de Gea.

La Fiorentina non riesce a reagire per provare a riprendersi la posta piena e finisce la gara sotto i fischi impietosi del Franchi: la crisi della squadra viola, sesta a pari punti col Bologna, continua. Non se la passa molto meglio il Torino, al quarto pareggio di fila e adagiato nel ventre basso della classifica, con soli cinque punti di vantaggio sulla zona retrocessione.