Il tifoso che ha provocato Simeone si fa vivo nella notte: scrive un messaggio surreale

Il tifoso che ha fatto saltare i nervi di Diego Simeone nel finale di Liverpool-Atletico Madrid si è palesato nella notte con un messaggio tanto surreale quanto sarcastico.

Altro che chiedere scusa o cercare di tenere un profilo basso per non peggiorare la situazione, il tifoso che mercoledì sera ha provocato pesantemente Diego Simeone ad Anfield, dopo il gol del 3-2 per il Liverpool contro l'Atletico Madrid a tempo quasi scaduto, non ha trovato di meglio che rincarare la dose nel cuore della notte. Tornato a casa, Jonny Poulter era ancora bello carico e allora ha pubblicato su X il video di Simeone impazzito per i suoi insulti (il tecnico ‘colchonero' sarà poi espulso), aggiungendovi un sintetico messaggio, tanto surreale quanto beffardo.

Il messaggio su X del tifoso del Liverpool che ha provocato Simeone alla fine del match con l'Atletico Madrid

"Do i get the assist?", ha scritto l'accanito sostenitore dei Reds, chiedendo dunque sarcasticamente che gli venisse riconosciuto "l'assist" per aver fatto saltare i nervi del ‘Cholo', come se fosse stata una giocata vincente. Il tweet di Poulter è esploso, con la maggior parte dei commenti di altri tifosi del Liverpool che lo celebravano come "leggenda", mentre quelli dell'Atletico usavano ben altri toni, sottolineandone la condotta antisportiva e incivile.

Il caos si è scatenato alle spalle della panchina della squadra spagnola quando Virgil van Dijk ha messo a segno al 92′ il gol del definitivo 3-2 per il Liverpool nel primo match del girone di Champions League, strozzando la gioia dell'Atletico per la rimonta da 0-2 a 2-2. In quel momento, nel tripudio dei tifosi dei Reds, uno di loro, ben riconoscibile anche in volto, non si è limitato a festeggiare, ma ha urlato con rabbia contro gli spagnoli, alzando il dito medio verso tutti coloro che erano calciatori o membri dello staff dell'Atletico.

Simeone non ci ha visto più ed è andato contro di lui sfiorando il contatto fisico, mentre era trattenuto e poi trascinato via dagli steward. Inevitabile l'espulsione del tecnico, che invano ha provato a spiegare al quarto uomo che era stato pesantemente provocato, mostrandogli anche il dito medio che gli era stato fatto.

Simeone sa di aver sbagliato a reagire: "Ma non sapete cosa significa, insulti e gesti per tutta la partita"

Il ‘Cholo' sapeva bene che stava a sua volta sbagliando a reagire e lo ha ammesso nel dopo partita: "Insulti per tutta la partita, e anche gesti. Non sapete cosa significa. Ma sono io che devo mantenere la calma e devo sopportare i gesti, gli insulti, in qualsiasi situazione. Perché sono in una posizione in cui devo sopportarlo. Non entrerò nei dettagli della natura esatta degli insulti. Non voglio entrare in quella discussione, devo restare al mio posto. So cosa è successo dietro la panchina dell'allenatore. L'arbitro mi ha detto di aver capito la situazione. Spero che il Liverpool possa migliorare sotto questo aspetto e che, quando individuerà il responsabile, venga punito".