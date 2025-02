video suggerito

Il tesoretto guadagnato dal Chelsea nel calciomercato di gennaio solo con i prestiti: impressionante Il Chelsea è riuscito nell’impresa di cedere diversi giocatori in prestito oneroso durante il calciomercato di gennaio guadagnando una cifra importante. Solo Casadei al Torino è stato ceduto a titolo definitivo. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il calciomercato di gennaio è appena terminata ed è già tempo di bilanci. Soprattutto per le squadre che nelle ultime sessioni hanno speso più di tutte, come il Chelsea. Il club londinese ha fatto storia negli ultimi anni con acquisti strapagati e che hanno creato una rosa complessiva formata da tantissimi esuberi e calciatori in accesso. Un affollamento tale da portare la società a operare principalmente in uscita nel mercato invernale. Fondamentale in tal senso il lavoro fatto anche con diversi club di Serie A che hanno chiuso diverse operazioni con i londinesi.

Ma ciò che fa specie è soprattutto la formula delle operazioni: prestiti onerosi o con diritto di riscatto a cifre decisamente alte per i club con cui hanno chiuso i vari affari. È il caso ad esempio del difensore portoghese Renato Veiga finito alla Juventus, soprattutto per l'esigenza dei bianconeri di sostituire numericamente gli infortuni di Bremer e Cabal, a fronte di un prestito oneroso pari a 4 milioni di euro senza alcun diritto di riscatto all'interno. L'ultimo in ordine di tempo dal Chelsea all'Italia è stato poi Joao Felix al Milan a fronte di un'altra cifra importante per il prestito.

Renato Veiga e Joao Felix insieme al Chelsea.

Insomma, sfoltire la rosa sì ma non svendere i giocatori. Il messaggio del Chelsea per queste operazioni è stato chiaro. Joao Felix ad esempio è finito al Milan a fronte di una cifra per il prestito pari a 5,5 milioni di euro. Tutti calciatori che tra 5 mesi torneranno a Londra per rimettersi a disposizione del Chelsea. I due portoghesi non sono i soli ad aver lasciato i Blues con questa formula di trasferimento. Anche per altri due elementi della rosa allenata da Enzo Maresca il destino è stato lo stesso. Stiamo parlando dei due difensori centrali Carney Chukwuemeka e Axel Disasi.

Le cifre incassate dal Chelsea per i prestiti e la cessione di Casadei a gennaio

Il primo è passato al Borussia Dortmund in prestito oneroso a 2,4 milioni, mentre il secondo all'Aston Villa per 6 milioni di euro. Tra questi c'è anche Cesare Casadei, sempre ceduto a gennaio, ma in questo caso a titolo definitivo al Torino per 13 milioni. Il Chelsea in totale per i soli prestiti ha incassato 17,9 milioni di euro mentre per il solo centrocampista italiano ben 13 milioni. Tra prestiti e cessione definitiva di Casadei il totale complessivo dalle cessioni nel mercato invernale è di 30,9 milioni che rappresentano una cifra più che importante.