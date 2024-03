Il tabellone di quarti e semifinali di Conference League: la Fiorentina incontrerà il Viktoria Plzen La Fiorentina sorride dopo gli accoppiamenti dell’urna della Conference League: la squadra di Italiano affronterà il Viktoria Plzen e una tra Brugge o Paok nell’eventuale semifinale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Anche la Fiorentina ha scoperto la sua avversaria per i quarti di finale di Conference League: la squadra di Vincenzo Italiano affronterà il Viktoria Plzen nella prossima fase della competizione, un accoppiamento morbido che ha permesso di evitare alla squadra italiana il sorteggio peggiore di tutti, offrendogli una trasferta non impossibile. La Viola giocherà l'andata in Repubblica Ceca e il ritorno a Franchi.

I due ostacoli principali da evitare erano sicuramente Aston Villa e Lille che alla fine si sono incontrate a vicenda nel terzo quarto di finale, una sfida affasciante tra due squadre che non sono più abituate all'Europa ma che quest'anno si stanno confermando come due autentiche sorprese.

QF1/ Brugge-Paok

QF2/ Olympiacos-Fenerbahçe

QF3/ Aston Villa-Lille

QF4/ Victoria Plzen-Fiorentina

Oltre agli accoppiamenti dei quarti di finale è stato definito anche il tabellone completo della competizione. Se la Fiorentina dovesse approdare in semifinale allora troverebbe una tra Brugge e Paok, evitandosi così la parte peggiore degli accoppiamenti. Dall'altra parte invece la vincente di Aston Villa-Lille incontrerà la vincente di Brugge-Paok. Questo il percorso verso le semifinali:

Aston Villa- Lille/Olympiacos-Fenerbahçe

Viktoria Plzen-Fiorentina/Brugge-Paok

Quando si giocano i quarti di finale? Il calendario ha in programma le partite di andata l'11 aprile, una settimana dopo (18 aprile) ci saranno quelle di ritorno. Circa un mese dopo si giocheranno le semifinali che avranno luogo tra il 2 e il 9 maggio (rispettivamente gare di andata e di ritorno), il 29 maggio invece ci sarà il grande appuntamento per la sfida che vale il titolo all'AEK Arena di Atene. Di seguito le prossime date delle gare:

Quarti di finale 11 e 18 aprile 2024

Semifinali 2 e 9 maggio 2024

Finale 29 maggio 2024 (Atene)