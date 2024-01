Il successore di Xavi al Barcellona: l’intelligenza artificiale indica due allenatori di Serie A Dopo la dichiarazione di Xavi che ha annunciato l’addio al Barcellona a fine stagione, si sono rincorse notizie e speculazioni sui possibili successori. A mettere un punto fermo ci ha pensato il 38enne presidente del Wisla Cracovia nonché moderno guru tecnologico. Attraverso la sua azienda di cui è CEO e programmatore ha stabilito con l’intelligenza artificiale, chi sia il candidato ideale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Oramai è diventato un trend di questo periodo: comunicare l'addio senza attendere la fine della stagione. Lo ha fatto per primo Jurgen Klopp col Liverpool, poi imitato da Artreta che ha puntualmente smentito, e Xavi che ha ufficializzato i suoi ultimi mesi al Barcellona. Scatenando così il toto successore e per quanto riguarda la panchina azulgrana c'è chi ha fatto uso dell'intelligenza artificiale per definire il miglior candidato, stilando una classifica in cui spiccano due allenatori oggi in Serie A.

Nel momento in cui Xavi ha annunciato che lascerà il Barcellona a fine stagione la panchina catalana è diventata subito argomento di conversazione, dibattito e analisi per capire chi siederà a bordo campo per guidare uno dei club più iconici del calcio mondiale. A deciderlo sarà ovviamente la dirigenza del Barça in base ai programmi e agli obiettivi che si delineeranno anche a seguito di come si concluderà la stagione, ma c'è chi si è già spinto oltre, provando ad anticipare il prescelto.

Si tratta di Jaroslaw Krolewski, il presidente del Wisla Cracovia, che milita nelle retrovie del campionato polacco, nonché amministratore delegato di una società tecnologica, la Synerise, che ha messo a lavoro per risolvere l'enigma: chi dovrebbe essere il nuovo allenatore del Barcellona? La riposta ha provato a darla proprio Jaroslaw Krolewski, impressionante guru dell'era moderna. A soli 38 anni non solo è a capo do un club di calcio ma è programmatore, CEO e co-fondatore di Synerise, oggi tra le aziende tecnologiche in più rapida crescita in Europa, oltre ad esercitare il ruolo di professore all'AGH University of Science and Technology.

Leggi anche Leclerc e Sainz in pista a Barcellona con la Ferrari per il test Pirelli: i tempi dei due piloti

Con la sua società ha inserito i dati relativi ad avere una risposta più che completa per il dopo Xavi al Barcellona, analizzando una marea di elementi attraverso l'elaborazione dell'IA, l'Intelligenza Artificiale che ha prodotto il proprio risultato: "L'intelligenza artificiale può elaborare grandi quantità di dati provenienti da diversi campionati e livelli di competizione" ha spiegato Krolewski, "aiutando a identificare e valutare potenziali nuovi giocatori oppure anche gli allenatori".

Imanol Alguacil con Xavi: per l'intelligenza artificiale è lui il miglior candidato per il Barcellona

Quindi? Ecco che è stata stilata una top 10 dei tecnici che possono succedere a Xavi, sulla base di aspetti puramente oggettivi. Al primo posto, sorprendentemente c'è il nome di Imanol Alguacil, tecnico basco della Real Sociedad, che ha preceduto Paulo Fonseca, l'ex Roma oggi al Lille. Ma a proposito di Serie A, nella Top Ten campeggiano anche i nomi di due tecnici che oggi sono presenti nel nostro campionato e che si sono guadagnati gli onori delle cronache: Thiago Motta del Bologna e Vincenzo Italiano della Fiorentina. Il primo addirittura sul podio. In attesa di capire se l'intelligenza artificiale avrà avuto ragione o meno.

La Top Ten dei candidati alla panchina del Barcellona secondo l'Intelligenza Artificiale

Imanol Alguacil (Royal Society) Paulo Fonseca (Lille) Thiago Motta (Bologna) Steffen Baumgart (agente libero) Xabi Alonso (Bayer Leverkusen) Ruben Amorim (Sport) Arne Slot (Feyenoord) Roberto De Zerbi (Brighton) Vincenzo Italiano (Fiorentina) Garcia Pimienta (Las Palmas)