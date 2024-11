video suggerito

Il St. Pauli abbandona il social X di Elon Musk: “Macchina dell’odio, diffonde razzismo” Il club tedesco è la prima società di calcio a lasciare la piattaforma in aperta polemica con la direzione presa in occasione delle recenti elezioni presidenziali americane. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il St. Pauli è il primo grande club calcistico che ha deciso di abbandonare la piattaforma di X. Non disattiverà il suo account (così come quello in lingua inglese) ma lo terrà di fatto silente e inattivo così da non perdere i contenuti pubblicati in questi 11 anni. Perché fa una cosa del genere? In aperta polemica e in profondo dissenso con il contesto del social di Elon Musk definito come una "macchina dell'odio" e pericoloso anche per il fatto che possa in qualche influenzare l'opinione pubblica in occasione delle prossime elezioni tedesche, in particolare per il possibile supporto mediatico all'AfD, partito anti-immigrazione di estrema destra.

Antifascista, al fianco del popolo palestinese, anti-omofobica e vicina alla comunità lgbt, la società di Amburgo, tradizionalmente di sinistra, molto sensibile all'inclusione e a tematiche sociali, ha chiesto ai suoi sostenitori di seguire le vicende del club su Bluesky, un sito alternativo sul quale confluire così da alimentare più X, la cui trama di teorie cospirazioniste, di estrema destra e razziste è esplosa tirando la volata al neo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

"Da quando ha preso il controllo di Twitter, come era precedentemente nota la piattaforma – si legge nella nota ufficiale della società tedesca -, Musk ha trasformato X in una macchina dell'odio. Il razzismo e le teorie del complotto possono diffondersi senza controllo e persino essere curate. Insulti e minacce sono raramente sanzionati e sono venduti come libertà di parola. Inoltre, dopo la sua vittoria elettorale, Donald Trump ha scelto Musk per dirigere un nuovo dipartimento governativo. Musk è stato un importante sostenitore della campagna di Trump e ha anche utilizzato X per questo scopo".

Durante la recente campagna elettorale l'imprenditore sudafricano, proprietario della multinazionale automobilistica Tesla e della compagnia aerospaziale SpaceX, s'è schierato apertamente in favore del tycoon. E ha fatto molto discutere la sua nomina a capo di "commissione per l’efficienza del governo". Per il St. Pauli i recenti sviluppi sono motivo sufficiente per abbandonare la piattaforma social.

"Si presume che X promuoverà anche contenuti autoritari, misantropici e di estrema destra durante la prossima campagna elettorale tedesca, manipolando così il discorso pubblico. L'FC St. Pauli aveva già ridotto l'uso di X e pubblicato sempre più dichiarazioni politiche a sostegno della diversità e dell'inclusione per prendere posizione contro l'odio. Ora il club sta cessando la sua attività su X. L'account non verrà più utilizzato, ma i contenuti degli ultimi 11 anni rimarranno online in vista del loro valore storico contemporaneo. Il club – è la parte conclusiva del comunicato – desidera ringraziare i propri membri per lo scambio critico su cosa fare riguardo a X e invita i propri follower sulla piattaforma a passare a BlueSky. Anche l'account inglese dell'FC St. Pauli verrà trasferito su BlueSky".