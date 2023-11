Il sorteggio più truccato di tutti i tempi, il responsabile va nel panico: “Così vedono la mia mano” Il sorteggio della Coupe de l’Indre, un torneo di calcio locale francese, è diventato virale per un imbroglio tanto grottesco quanto sfacciato. L’addetto della commissione a un certo punto si è reso conto che tutti lo stavano vedendo in diretta ed è andato nel panico.

A cura di Paolo Fiorenza

Il sorteggio di un torneo calcistico locale in Francia, la Coupe de l'Indre, è diventato uno scandalo di rilevanza nazionale a causa del relativo video che si è diffuso con una potenza virale enorme. La grottesca vicenda si è svolta martedì scorso ed è stata immortalata da una diretta Facebook imbarazzante, che fin da subito ha sollevato accuse di brogli. È stata la prima squadra estratta – contenuta in una pallina maneggiata in maniera goffa dall'addetto al sorteggio – a dare adito al sospetto, per non dire certezza, che ci sia del marcio nell'Indre (un dipartimento francese della Loira).

Il filmato mostra chiaramente cosa accade. Mentre il sorteggio sta per iniziare e i nomi di tutte le squadre partecipanti vengono scritti e inseriti nelle palline – che sono poi poste in una grande urna – Jacques Lhuilier, presidente della commissione di coppa, raccoglie una pallina in più dalla persona addetta a trascrivere l'esito delle operazioni, che è seduta alla sua sinistra. Pallina che continua a tenere in mano anche quando mette entrambe le mani nell'urna, evidentemente per simulare di pescarla da lì.

Tuttavia in quel momento l'uomo si rende conto che la sceneggiata è troppo visibile: preoccupato dall'avere la telecamera dello smartphone che riprende il sorteggio puntata su di lui, Lhuilier va nel panico e fa un cenno a chi regge il telefonino di spostare l'inquadratura di lato, aggiungendo un "vedranno la mia mano", che è la confessione dell'imbroglio in atto.

L'obiettivo a quel punto si sposta e si sente il rumore – chiaramente farlocco ai fini del sorteggio – delle palline che vengono rimescolate. Poi riappare il presidente della commissione intento ad aprire la pallina in questione, che non ha mai abbandonato la sua mano destra. Pochi istanti e viene pronunciato il nome della prima squadra sorteggiata, si fa per dire: ES Arpheuilles Clion Saulnay. Il sorteggio poi prosegue, ma i commenti non tardano a fioccare, denunciando il tarocco perpetrato in diretta.

Il video è stato rilanciato nelle ore successive sui social e ha avuto una tale diffusione, raggiungendo milioni di visualizzazioni, da costringere il District de l'Indre de Football a diffondere un comunicato ufficiale in cui prova a spiegare cosa è accaduto. Sostanzialmente viene ammesso che il sorteggio è stato truccato, ma solo limitatamente alla prima squadra e per un motivo ‘tecnico' ineludibile.

"Tutte le società che partecipano ad un campionato dipartimentale devono partecipare ad almeno un turno prima degli ottavi di finale – si legge nella nota – Essendo l'ES Arpheuilles Clion Saulnay l'unica squadra a non essere stata sorteggiata al 1° turno, era normale che non fosse esentata e giocasse al 2° turno, motivo per cui questa squadra è stata sorteggiata per prima". La commissione ha inoltre ricordato che "tutti i sorteggi delle coppe effettuati presso i locali del Distretto sono aperti a tutti i club e le date sono sempre comunicate in anticipo", volendo dare un'immagine di assoluta trasparenza.

Sarà, ma questa spiegazione non ha convinto molti e la toppa è sembrata peggiore del buco. E la figuraccia fatta, quella resta.