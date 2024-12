video suggerito

Il sorteggio di FA Cup sorprende Ashley Young: a 39 anni con l'Everton sfiderà suo figlio diciottenne Ashley Young potrebbe sfidare il figlio diciottenne Tyler nel terzo turno di FA Cup, dopo che l'Everton è stato sorteggiato contro la sua squadra, il Peterborough. Emozione indescrivibile sui social: "I sogni diventano realtà".

A cura di Fabrizio Rinelli

Ashley Young potrebbe sfidare il figlio diciottenne Tyler nel terzo turno di FA Cup, dopo che l'Everton è stato sorteggiato contro il Peterborough. Incredibile quanto accaduto dopo il sorteggio di quest'oggi che vedrà le due squadre sfidarsi il prossimo 11 gennaio 2025. Tyler, ha firmato per il club in estate dopo un provino andato a buon fine e ha fatto una sola apparizione, nel debutto in EFL Trophy, ma ora potrebbe trovarsi di fronte suo padre. Il Peterborough milita nella League One, la nostra Serie C, e Tyler esordì contro Stevenage nella sfida vinta 2-0.

I Era il mese di ottobre scorso e lo stesso Ashley Young festeggiò questo giorno speciale sui social con i commenti di tanti suoi ex compagni di squadra. Oggi il destino ha messo di fronte il suo Everton proprio al Peterborough di suo figlio. Anche in questo caso Young padre ha affidato ancora una volta ai social il suo pensiero: "Wow… i sogni potrebbero diventare realtà. #GoosebumpsMoment #YoungVsYoung". Stupito chiaramente anche lui dal fatto che potrebbe davvero affrontare suo figlio qualora lo facessero giocare.

Tyler Young, 18 anni, ha iniziato la sua carriera con l’Arsenal e in estate è passato al Peterborough. Di lui si parla un gran bene e anche Ashley sa benissimo che le qualità di suo figlio siano enormi. Nel giorno del suo debutto a ottobre tanti ex compagni di squadra di Young padre hanno scherzato sul fatto che l'esordio di suo figlio possa coincidere con il suo addio al calcio. Dall'Inghilterra però fanno sapere come Young culli il sogno un giorno di giocare in squadra con suo figlio Tyler anche solo un minuto.

Il post di Young per suo figlio dopo la firma col Peterborough

In questo caso però dovrà accontentarsi di affrontarlo da avversario in una sfida ufficiale. Anche l'Everton suoi propri canali ufficiali ha pubblicato una foto di Ashley Young con suo figlio sorpresa per questo sorteggio incredibile che metterà di fronte un papà contro suo figlio. Proprio il 12 agosto scorso lo stesso ashley aveva pubblicato sui social una foto di Tyler che firmava il suo primo contratto da professionista: "Siamo così orgogliosi di te". Il prossimo 11 gennaio se lo ritroverà di fronte da avversario e le emozioni saranno uniche.