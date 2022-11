Il sorteggio delle italiane in Conference League: Lazio-Cluj e Braga-Fiorentina Per i playoff di Conference League, la Lazio giocherà contro i rumeni del Club Cluj, la Fiorentina è stata sorteggiata con i portoghesi dello Sporting Braga,

A cura di Alessio Pediglieri

Dopo i sorteggi per gli ottavi di Champions League e degli spareggi di Europa League la lunga giornata di Nyon si è conclusa con l'estrazione degli abbinamenti di Conference League dove erano interessate altre due italiane. La Lazio incrocerà il proprio cammino con il Club Cluj, mentre la Fiorentina sfiderà il Braga.

Lazio e Fiorentina giocheranno in Conference League il 16 e il 23 febbraio 2023. Nella prima data è prevista la sfida d'andata, nella seconda quella di ritorno e nel caso di qualificazione agli ottavi, Fiorentina e Lazio prenderanno parte al sorteggio del 24 febbraio, per poi scendere in campo a marzo, precisamente il 9 e il 16 per la fase finale di Coppa ad eliminazione diretta.

Per gli uomini di Sarri un sorteggio che li vedeva non teste di serie, provenienti dall'Europa League dove sono scesi al terzo posto in classifica con la sconfitta amarissima a Rotterdam contro il Feyenoord. Per le nuove direttive Uefa e i nuovi regolamenti, per i capitolini adesso spazio per i playoff di Conference che l'anno passato arrise all'altra sponda della Capitale, la Roma. Per cercare di imitare i cugini giallorossi bisognerà superare nel doppio confronto i rumeni del Club Cluj con il match di andata subito all'Olimpico.

La Fiorentina ha affrontato questo sorteggio da testa di serie, con i viola che si sono qualificati come secondi nel proprio girone. Per i gigliati di Italiano come avversaria c'era una delle squadre provenienti dall'Europa League, Lazio esclusa perché i derby sono vietati ma non c'erano squadre di primo livello a poter impensierire i toscani. La sorte ha spinto la Fiorentina in Portogallo dove affronterà il proprio destino contro lo Sporting Braga, con il match di ritorno che si giocherà al Franchi.

Ecco tutti gli abbinamenti per il turno di spareggi di Conference League che vedrà impegnate anche le due squadre italiane: