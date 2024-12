Il solito Ibrahimovic: “Mi sarebbe piaciuto giocare nel Bayern, ma forse non se lo potevano permettere”

video suggerito

Zlatan Ibrahimovic ha parlato delle sue scelte di carriera in una lunga intervista all'edizione tedesca di Sports Illustrated e ha svelato il desiderio di giocare per il Bayern Monaco che non si è mai realizzato.

A cura di Vito Lamorte

Il solito Ibrahimovic. Zlatan ha parlato delle sue scelte di carriera in una lunga intervista all’edizione tedesca di Sports Illustrated e ha svelato il desiderio di giocare per il Bayern Monaco che non si è mai realizzato: "Giocare in un club come il Bayern Monaco non sarebbe stato un errore, considerando la loro ricca storia e il calibro di giocatori che hanno indossato i loro colori. Per me, il Bayern è tra i cinque club più grandi del mondo".

L'ex attaccante svedese, attuale dirigente RedBird Capital Partners e consigliere della proprietà del Milan, con la sua solita ironia ha proseguito: "Forse non avrebbero potuto permettersi di pagarmi. A essere onesto, non c’è mai stata un’opportunità. Avrebbe potuto essere un’esperienza fantastica, ma come ha voluto il destino, il mio percorso ha preso una direzione diversa".

La rivelazione di Ibrahimovic: "Mi sarebbe piaciuto giocare nel Bayern Monaco”

Una considerazione anche sul calcio tedesco e la sua organizzazione: "È straordinario, adoro i loro stadi, sono sempre pieno. Ammiro molto il calcio tedesco e la sua nazionale“.

Ibrahimovic nella Hall of Fame del Milan

In occasione del match di campionato Milan-Genoa, in programma il 15 dicembre, i rossoneri celebreranno il 125esimo anniversario della loro storia. Oltre a questa celebrazione alcuni ex giocatori del Diavolo entreranno nella Hall of Fame del club e tra loro c’è anche Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese con la maglia rossonera ha vinto due scudetti e segnato 93 gol.