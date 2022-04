Il rinvio supera tutti ed è pronto a esultare, il sogno del portiere svanisce per colpa del compagno Il portiere era pronto ad esultare per il suo primo gol in carriera ma ha visto il suo sogno scomparire per colpa di un compagno di squadra che ha toccato la palla mentre stava superando la linea di porta.

A cura di Vito Lamorte

Il calcio non è una scienza esatta, anzi. Come diceva Dante Panzeri è la "dinamica de lo impensado". Poche sono le cose che si possono prevedere dopo il fischio d'inizio dell'arbitro e, checche se ne dica, sono sempre gli episodi a decidere le partite. Ci sono situazioni che non si possono prevedere nelle analisi pre-match, nonostante il livello dei professionisti presenti negli staff sia sempre più alto.

Un esempio potrebbe essere ciò che è successo nella partita di Copa Libertadores che ha messo di fronte tra la squadra boliviana dell'Independiente Petrolero e il club più popolare del Venezuela, il Deportivo Tachira. Il portiere del club venezuelano sul finire della prima frazione di gioco ha operato un lungo rinvio che dopo due rimbalzi nei pressi dell'area avversaria ha scavalcato gli ultimi uomini della squadra avversaria e stava per infilarsi in rete. Come si può prevedere una situazione simile?

Christopher Varela ha effettuato un semplice rinvio che ha messo in apprensione tutta la retroguardia della squadra avversaria e ha visto il suo pallone muoversi lentamente verso la linea di porta dopo un tragitto di quasi 80 metri: un gesto tecnico normalissimo ma che in maniera inconsapevole si è tramutato in un'occasione da gol.

Proprio quando il pallone stava per superare la linea di porta e il portiere classe 1999 era pronto a festeggiare la prima rete della sua carriera ecco che il centravanti della sua stessa squadra, Anthony Uribe, è intervenuto per rovinare la festa con un inutile tocco a porta vacante e gli avversari tutti lontani.

Tutti sono rimasti col dubbio fino al primo replay, quando è parso evidente a tutti che il piede destro dell'attaccante abbia agito prima che il pallone varcasse la linea della porta. Tutto è stato confermato dall'arbitro Nicolas Gamboa, che ha messo a referto la rete dell'attaccante e non del portiere.

Il Deportivo Tachira ha vinto per 2-1 il match contro l'Independiente Petrolero grazie ad un gol a metà della ripresa di Boboy: questa vittoria ha permesso ai venezuelani di portarsi al secondo posto del gruppo A alle spalle del Palmeiras.