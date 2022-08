Il rigore ‘congelato’ diventa virale, 8 secondi e un sospetto: “Sembra che sia in pausa” Un video relativo ad un calcio di rigore molto particolare è diventato virale sui social. C’è chi ha pensato ad un montaggio particolare, ma è tutto vero.

A cura di Marco Beltrami

Con i social network e il web c'è sempre il "rischio" che episodi curiosi possano diventare virali, rendendo famosi i protagonisti degli stessi. Un esempio arriva dal calcio e in particolare da una situazione andata in scena non proprio in un match di primissimo livello, ovvero il confronto tra Feirense e Leixoes valido per la seconda serie del campionato portoghese. Tutta colpa di un calcio di rigore che ha stuzzicato la curiosità in primis dei tifosi delle due squadre e poi degli utenti, che hanno rivisto le immagini a più riprese per capirci di più.

La partita si era messa male per i padroni di casa, dopo il gol dello svantaggio firmato da Oliveira, poi espulso per un doppio giallo ravvicinato nella ripresa. La Feirense in superiorità numerica ha iniziato ad attaccare a testa bassa, ed è stata “premiata” intorno al 65’ quando ha potuto giovare di un calcio di rigore. Sul dischetto si è presentato Jardel, che ha battuto il penalty in modo a dir poco curioso. Senza prendere alcuna rincorsa, l'attaccante si è fermato sopra il pallone e ha alzato il piede destro, rimanendo fermo in questa curiosa posizione per ben 8 secondi.

Il risultato è stato molto particolare: in questo frangente di tempo, (quasi) tutti sono apparsi immobili. Dal battitore, al portiere fino all'arbitro e in tanti si sono chiesti rivedendo il video sui social, se le immagini non fossero state messe "in pausa". Questo il motivo per cui il contenuto è diventato virale sollevando i dubbi e i sospetti di chi ci si è imbattuto, rivedendo. Un utente ha infatti poi commentato: "Perché sembra che il video sia in pausa tranne per il numero 9 e il giocatore rivale?".

Come è andata a finire? Jardel ha battuto poi con successo, trovando la rete dell'1-1. In realtà i più attenti hanno notato che i calciatori presenti sulla linea dell'area di rigore si sono mossi: nessun video-montaggio ad arte, ma solo un curioso effetto ottico che ha ingannato in tanti che si sono interrogati anche sulla regolarità di questo tipo di battuta.

Non contento poi Jardel ha avuto la possibilità di ripetersi nel finale, quando la Feirense ha avuto un altro calcio di rigore a suo favore, quello del potenziale sorpasso. Anche questa volta Jardel ha optato per il rigore "congelato", ma il risultato non è stato lo stesso. Il portiere avversario ha atteso il momento giusto per tuffarsi e ha intercettato il tiro di Jardel, tutt'altro che irresistibile. Il trucco non ha funzionato stavolta.