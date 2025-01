video suggerito

Il retroscena inedito di Conceiçao al Milan: era già d'accordo col Belgio per sostituire Tedesco Sergio Conceiçao al Milan non è stata una scelta della disperazione da ultimo minuto ma una precisa e fortissima volontà da parte del club rossonero per il dopo Fonseca. Solo qualche giorno prima, l'attuale tecnico rossonero aveva parlato con la Federcalcio belga per prendere il posto da ct di Domenico Tedesco. Due suoi assistenti avevano già concluso le pratiche: poi il blitz vincente di Ibra.

A cura di Alessio Pediglieri

Il Milan ha voluto fortemente Sergio Conceiçao a tal punto che lo ha letteralmente strappato alla nazionale belga con cui il tecnico portoghese era da tempo in contatto, accettando un accordo di massima per sostituire Domenico Tedesco e rilanciare i Diavoli Rossi dopo le recenti cocenti delusioni. Poco prima che si ufficializzasse l'addio a Paulo Fonseca, Conceiçao si era confrontato con la Federcalcio belga nella figura di Vincent Mannaert, attraverso un intermediario esclusivo, Luciano D'Onofrio ex vicepresidente dello Standard Liegi dove l'attuale allenatore rossonero giocò a fine carriera. Poi il blitz vincente di Ibrahimovic.

I contatti tra Conceiçao e la Federcalcio belga per il dopo Tedesco

Da mesi alla guida della nazionale belga si sta lavorando per il dopo Domenico Tedesco: la Federcalcio ha deciso, in accordo col tecnico italiano che è tempo di cambiare, dopo le deludenti delusioni, con il preciso intento di ridare smalto ai Diavoli Rossi. E proprio a dicembre si erano intensificati i contatti con diversi sostituti tra cui spicca oggi il nome di Sergio Conceiçao che aveva lasciato la panchina del Porto lo scorso giugno: il 51enne ex centrocampista era stato indicato quale perfetto candidato per il ruolo di ct. A tal punto che il nuovo direttore sportivo del Belgio, Vincent Mannaert, aveva intrattenuto una conversazione con Sergio Conceição in persona per definire la questione. Un contatto diretto, sfruttando un tramite d'eccezione: Luciano D'Onofrio, ex direttore tecnico dell'Anversa ma soprattutto ex vicepresidente dello Standard Liegi, squadra in cui Conceiçao militò tra il 2004 e il 2007.

Il blitz del Milan: c'erano già le firme degli assistenti col Belgio

Più che un semplice gossip stando a quanto trapela dalla stampa belga che racconta il retroscena di mercato, con un blitz da parte del Milan che ha fatto saltare il banco. Dai media belgi trapela anche un altro particolare che conferma quanto fosse stato vicino Conceiçao per firmare con la Nazionale un contratto da ct: due dei suoi fedeli e storici assistenti, Siramane Dembelé e Vedran Runje (entrambi non a caso anche ex Standard), come riporta il quotidiano HLN, avevano già completato le procedure burocratiche. Nel breve sarebbe capitato anche per l'ex centrocampista che in Belgio nel 2005 venne anche eletto giocatore dell'anno.

Conceiça0 al Milan al posto di Fonseca e la Supercoppa

Alla fine però, tutto è sfumato grazie al blitz del Milan, con Ibrahimovic in prima linea che ha tessuto le fila del cambio tecnico in panchina: il 29 dicembre, subito dopo il pareggio interno contro la Roma, Paulo Fonseca viene esonerato e il 30 dicembre la società rossonera ufficializza immediatamente Sergio Conceiçao e il suo staff, tra cui spicca anche il nome di Siramane Dembelé che lo ha raggiunto a Milano. Per iniziare nel modo migliore la sua avventura da tecnico in Italia: in soli 8 giorni si è preso il Milan, vincendo la Supercoppa Italiana dopo aver meritatamente battuto la Juventus in semifinale e l'Inter in finale con due straordinari successi in rimonta.