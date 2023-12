Il Real Madrid torna alla carica per Mbappé e fissa una data per chiudere: il piano B è Haaland Il Real Madrid torna alla carica per Mbappé e fissa una data per chiudere l’operazione. Florentino Perez non aspetterà oltre il francese, anche perché ha già pronto il piano B: se Kylian non dovesse accettare subito, pronto l’assalto ad Haaland.

Il Real Madrid torna alla carica per Kylian Mbappé ma detta le condizioni. I tempi si accorciano e si avvicina una delle date segnate in rosso dai vertici del club di Florentino Pérez: il primo gennaio. A meno di un mese dall'inizio del 2024, l'attaccante francese non ha ancora rinnovato il contratto con il PSG, che scadrà ufficialmente il 30 giugno del prossimo anno, e il club spagnolo Il Real Madrid non ha fatto alcuna mossa né ha intenzione di farlo fino al 1 gennaio. A patto che Mbappé resista fino a quel giorno senza prolungare il contratto con la squadra parigina.

Solo all'inizio del nuovo anno la Casa Blanca lancerà la sua offensiva per Kylian, sapendo che da quel momento nessuno potrà accusare il Real di andare contro le leggi e senza che il PSG possa fare nulla per impedirlo.

Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo As, molto vicino al Real, a Madrid era già tutto delineato per ufficializzare l'acquisto di Kylian nei primi mesi del 2022, conoscendo la volontà dello stesso giocatore e tutto sembrava pronto per il suo approdo al Bernabéu l'estate successiva. Il sorteggio degli ottavi di Champions League mise di fronte le squadre e questo fece ritardare di qualche mese la presunta firma, che poi non è mai arrivata.

Florentino vuole evitare un remake di quella situazione e per questo ha stabilito dei termi: chiamerà i primi di gennaio Fayza Lamari, madre del giocatore e grande promotrice di tutti i suoi contratti e accordi finanziari, e le farà sapere che suo figlio avrà 15 giorni di tempo per rispondere all'offerta del Real Madrid. Non si andrà oltre.

Se Mbappé non dovesse dire ‘sì' all'offerta del Real, a Madrid considereranno chiuso chiuderà il capitolo con il calciatore francese e attiverà il Piano B, ovvero la pista che porta Erling Haaland. Il centravanti norvegese non ha mai nascosto di subire il fascino del Real e accetterebbe volentieri di riunirsi al suo amico Jude Bellingham, che conosciuti a Dortmund e con il quale sono in ottimi rapporti.

Insomma, il Real Madrid sta preparando un colpaccio per il 2024 e non sarà un ‘botto' di poco conto. Con lo stadio rimesso a nuovo, ora Florentino Perez vuole un acquisto Galactico per riaccendere l'entusiasmo dei tifosi e per ridare al Real uno status mondiale anche a livello di mercato. Un piano di cui si era parlato già mesi fa ma al quale pochi avevano dato credito. L'arrivo di una delle due stelle più brillanti del calcio mondiale porterebbe il Madrid di nuovo nella posizione di forza che lo ha sempre distinto rispetto alle competitor, sia a livello tecnico che commerciale. Non resta che attendere e capire se e come si svilupperà questo piano.