Il Real Madrid lo urla in italiano: “Attenzione borseggiatrici!”. Ha perso la testa per Valverde Il Real Madrid ha postato un video su Tik Tok in cui esalta Federico Valverde in maniera un po’ particolare, con un urlo di allarme in italiano.

A cura di Paolo Fiorenza

Il Real Madrid ha giocato l'altra notte contro il Milan la sua prima amichevole prestagionale, battendo 3-2 la squadra di Pioli. Un successo arrivato in rimonta, dopo che Tomori e Romero avevano dato il doppio vantaggio ai rossoneri e si era andati all'intervallo su questo punteggio. Poi nel secondo tempo si è scatenato Federico Valverde, che ha messo a segno una doppietta in due minuti, tra il 57′ e il 59′. Ci ha pensato infine Vinicius a realizzare nel finale il gol che ha fatto partire le merengues col piede giusto in vista della prossima stagione.

A quasi 25 anni (li compirà il prossimo 22 luglio), Valverde è più che mai un pilastro del progetto di Ancelotti. Il nazionale uruguaiano mette a disposizione della causa una versatilità eccezionale, potendo essere utilizzato sia come centrocampista che come esterno d'attacco. Il suo ruolino dello scorso anno mette in risalto il contributo dato alle sorti del Real: 56 presenze in tutte le competizioni, con 12 gol e 7 assist.

Federico Valverde riceve istruzioni da Carlo Ancelotti durante Real Madrid–Milan

Contro il Milan Valverde è stato l'unico calciatore di movimento – oltre al portiere Lunin – a giocare l'intera partita, mentre tutti gli altri titolari sono stati sostituiti nell'intervallo e Bellingham, attesissimo al debutto, al 64′. È evidente la fiducia che il tecnico italiano ripone su di lui, ma anche la straordinaria capacità atletica del giocatore, già in grande forma quando mancano 20 giorni all'inizio ufficiale della stagione, che per il Real sarà il 12 agosto con l'esordio nella Liga in casa dell'Athletic Bilbao.

Il club madridista si gode il suo gioiello e non lesina complimenti nei suoi confronti, fino al punto di postare un video sul proprio account ufficiale su TikTok in cui all'azione del secondo gol di Valverde viene sovrapposto un urlo di allarme – in italiano – che sottolinea il furto del pallone a Krunic prima di battere Sportiello: "Attenzione pickpocket! Attenzione borseggiatrici!".

L'urlo in questione non è altro che un tormentone esploso recentemente sempre su Tik Tok totalizzando decine di milioni di visualizzazioni: una cittadina veneziana che avvisava in quel modo i turisti ad un imbarcadero, segnalando loro il pericolo di essere scippati.