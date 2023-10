Il raptus del portiere del Perù con l’invasore che cercava Messi: sfoga tutta la sua rabbia In Perù-Argentina un invasore di campo ha dovuto fare i conti con la rabbia del portiere Gallese inferocito. Un gesto di stizza da parte dell’estremo difensore che non si è controllato.

A cura di Marco Beltrami

L'occasione di abbracciare e magari scattare una foto con Leo Messi era troppo ghiotta per due tifosi presenti sugli spalti in Perù-Argentina. Questi grandi fan della Pulce hanno provato il tutto per tutto, invadendo il campo nel tentativo di raggiungere il loro idolo. Le cose però sono andate molto male soprattutto per il secondo che ha dovuto fare i conti anche con un oppositore d'eccezione, ovvero il portiere della nazionale di casa Pedro Gallese letteralmente infuriato.

Il primo tifoso-invasore ha fatto irruzione sul terreno di gioco con indosso la casacca numero 10 dell'Albiceleste. Dopo uno scatto bruciante, il ragazzo con una finta e un dribbling simili a quelli che hanno reso celebre proprio Messi, ha fatto sedere due steward. È riuscito così a raggiungere la stella della nazionale ospite entrando in contatto con lui. Leo è rimasto fermo mentre l'invasore provava a scattare una foto. Alla fine però gli addetti ai lavori hanno avuto la meglio e con la forza lo hanno portato via, con Messi indispettito per la situazione.

Il copione si è ripetuto nel finale di gara quando l'Argentina ormai aveva messo in cascina la vittoria proprio grazie ad una doppietta del suo giocatore più rappresentativo. Ecco che sul campo è arrivato un altro invasore che aveva l'obiettivo di raggiungere Leo Messi. La situazione è stata peggiore rispetto al suo predecessore visto che gli steward presenti a bordo campo sono intervenuti quasi subito. L'uomo infatti è riuscito sì a dribblare i controlli al limite del campo, ma non è stato scattante e scaltro come il suo collega.

Come se non bastasse poi il tifoso ha dovuto fare i conti anche con un altro ostacolo, insormontabile. Stiamo parlando del portiere del Perù Pedro Gallese che era proprio nella zona del campo in cui gli addetti ai lavori sono entrati in azione per bloccare l'invasore. Anche lui ha dato man forte per il blocco del ragazzo, ma non si è fermato lì: in preda ad un vero e proprio raptus Gallese ha strappato dalle mani del tifoso di Messi il cellulare e lo ha scagliato con violenza lontano con l'obiettivo di distruggerlo.

Una scena insolita con Gallese, che si è sfogato così anche per l'andamento del match. L'estremo difensore si è così lasciato andare, con l'invasore che è diventato dunque l'oggetto della sua frustrazione.