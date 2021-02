Christian Eriksen è un oggetto misterioso dell'Inter. Arrivato in Italia nel mercato invernale di gennaio 2020, ha fatto subito fatica ad inserirsi nel contesto nerazzurro. Non tanto a livello ambientale, quando piuttosto in quello di squadra, negli automatismi tattici di Antonio Conte. Complice anche il lockdown, è stato utilizzato dal tecnico dell'Inter con il contagocce e anche quest'anno non è che sia andata meglio. Il suo gol in Coppa Italia contro il Milan, con quella punizione spettacolare che ha consentito ai nerazzurri di accedere alla semifinale, si pensava potesse garantirgli maggiore spazio e invece ancora una volta Conte non lo reputa una prima scelta.

I motivi sono ancora un mistero, ma c'è da ricordarsi come anche Josè Mourinho, una volta arrivato al Tottenham, non ebbe proprio parole carine nei suoi confronti. Nel documentario di Amazon sulla stagione 2019/2020, ‘All or Nothing', Mou spiegò al presidente Levy che il danese era pure un giocatore prezioso in certe situazioni ma a cui manca comunque cattiveria. Una rivelazione stupefacente che fece discutere molto in Inghilterra anche dopo il suo trasferimento all'Inter.

La rabbia di Mourinho contro Conte

Eriksen era ancora un giocatore del Tottenham, ma nonostante tutto in Italia si parlava molto del suo trasferimento imminente all'Inter. Un acquisto importante per i nerazzurri che avrebbero sperato di poter avere la meglio per vincere lo scudetto o quantomeno giocarsela fino alla fine con la Juventus. Nel caldissimo mese di gennaio, Mourinho non apprezzò molto le parole che aveva espresso Conte su Eriksen quando ancora era un giocatore degli Spurs:

"Voglio solamente precisare che questa situazione non sarebbe dovuta capitare il 25 gennaio – dichiarò Mourinho prima ancora che il danese si trasferisse all'Inter – Il club è l’ultimo a dover essere biasimato". Il motivo dello sfogo dello Special arrivò in risposta ad una dichiarazione di Conte circa un imminente arrivo di Eriksen: "Conte ha parlato pubblicamente di Eriksen mostrandosi ottimista – sottolineò Mourinho – ma io credo che sia corretto non parlare dei giocatori di altri club fin quando questi non diventano nostri".

Il video di Mou che ‘cede' Eriksen: "Non è cattivo"

La cattiveria agonistica è un atteggiamento caratteriale che molti allenatori pretendono dai propri giocatori. Si tratta di un comportamento deciso in campo, che non mostri titubanze o paure, ma solo tanta decisione. Aspetto che probabilmente mancava ad Eriksen e che Mourinho aveva subito notato una volta approdato al Tottenham. Nel corso di un documentario mandato in onda su Amazon e intitolato "All or Nothing" che parlava della stagione 2019/2020 degli Spurs, lo Special One, in un incontro con il presidente Levy, specificò proprio questo:

"Christian manca di cattiveria nonostante sia preziosissimo in alcune situazioni in cui la squadra deve congelare il pallone – sottolineò Mou – Ma questa qualità gli manca ancora". Fu probabilmente uno dei motivi per cui tutti si convinsero che forse era arrivato il momento di farlo partire, anche a fronte di un'offerta importante da parte dell'Inter.

Eriksen voleva solo l'Inter: "È una grossa occasione per me"

Eriksen sarebbe andato in scadenza di contratto a giugno del 2020, ma nonostante questo, l'Inter riuscì a mettere sul piatto un'offerta importante al Tottenham da circa 27 milioni di euro più un compenso al giocatore di quasi 8 milioni a stagione. Numeri e cifre che hanno subito convinto il danese, pronto a sposare la causa Inter. "Penso che sia una buona opportunità per me andare all'Inter – disse il giocatore al presidente Levy davanti a Mourinho – So che hanno fatto un'offerta".

Rivelazioni importanti riportate sempre all'interno del documentario di Amazon in cui furono evidenziate anche le reazioni del presidente degli Spurs: "Sai che possiamo pareggiare qualunque offerta ti abbiano presentato – disse Levy rivolgendosi ad Eriksen – Per noi ora è difficile trovare soluzioni a gennaio". E ancora: "Non vogliamo che tu vada all'Inter – sottolineò ancora Levy – Non esistono ragioni economiche per farti partire". Eriksen apprezzò molto queste parole ma nonostante tutto fu irremovibile: "Questo l'ho sempre saputo". In tutto ciò Mourinho rimase in silenzio per tutto il tempo.

Lo sfogo dello Special One dopo l'addio del danese agli Spurs

Tempo dopo la cessione di Eriksen all'Inter, Josè Mourinho parlò di quell'operazione e della volontà del giocatore di andare in Italia. "Sapevamo da tempo, sia io che il club, che Eriksen non avrebbe firmato il contratto – disse – ma con il presidente Levy abbiamo cercato di gestire la situazione". Mourinho ha parlato soprattutto della sua volontà di voler convincere il giocatore a restare al Tottenham nonostante il danese fosse a dir poco irremovibile circa la sua volontà di abbracciare i nerazzurri:

"Mi ha detto che non avrebbe cambiato idea per nessuna ragione al mondo – sottolineò il tecnico degli Spurs – Da quel momento ho iniziato a costruire la squadra senza di lui per questo lo escludevo spesso". Lo Special One ha avuto un ruolo chiave in questa trattativa e sicuramente anche lui non si sarebbe mai aspettato che poi sarebbe andata a finire così con l'Inter, con Eriksen a guardare la maggior parte delle partite dalla panchina.