video suggerito

Il pullman del Real accolto da una marea di tifosi: impressionante colpo d’occhio per le strade di Madrid Il pullman del Real Madrid accompagnato al Bernabeu da un’impressionante marea di tifosi per strada. Fumogeni accesi e clima delle grandi occasione per la sfida Champions contro il Manchester City. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Fabrizio Rinelli

49 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Real Madrid è chiamato a difendere il punteggio di 3-2 maturato nell'andata dei playoff di Champions League contro il Manchester City in Inghilterra. La squadra di Carlo Ancelotti giocherà di fronte ai propri tifosi al Bernabeu che metterà di fronte ancora una volta i due giocatori più importante del calcio contemporaneo: Mbappé e Haaland. Una notte da sogno, speciale, e attesa da tutto il pubblico delle Merengues che per l'occasione ha riservato un'accoglienza da urlo a tutta la strada lungo il tragitto percorso dal pullman della squadra verso lo stadio.

Le immagini in diretta trasmesse da Marca TV hanno mostrato un'autentica marea umana formata da tifosi del Real che si sono posti su ogni angolo dei marciapiedi delle strade che collegano il centro di Madrid allo stadio. Cori, urla, sciarpe e magliette delle Merengues in bella mostra accompagnano la squadra insieme a un numero indefinito di fumogeni accesi. Il tutto forma un colpo d'occhio davvero notevole che rende ancora più l'idea di quanto sia importante per la squadra di Ancelotti questa partita contro una corazzata di uguale prestigio come quella di Guardiola.

Il pullman scorre lentamente per le strade di Madrid scortato da poliziotti a cavallo per garantire la sicurezza. Attorno a loro un autentico spettacolo con migliaia di tifosi appostati sul ciglio della strada armati di smartphone per riprendere quello spettacolo immenso creato dagli stessi supporters del Real. Un'atmosfera magica, ottimale per qualsiasi giocatore affinché possa trarre da questo la giusta carica per scendere in campo e dare il massimo. La posta in palio è altissima ed entrambe le squadre sanno che uscire a questo punto sarebbe un fallimento totale.

Guardiola si gioca la qualificazione senza Haaland relegato alla panchina

Guardiola si gioca la partita però escludendo a sorpresa Haaland dagli undici titolari. L'attaccante norvegese sarà l'arma in più a partita in corso anche prevedendo un ipotetico tempo supplementare. Pep se la gioca con mezze punte e un falso nove tipici del suo atteggiamento di gioco con l'obiettivo di mettere in difficoltà Ancelotti con pochi punti di riferimento. Dall'altra parte è invece presente Mbappé che guiderà il reparto offensivo del Real pronto a servire lo scherzetto al City eliminandolo clamorosamente dalla Champions.