Il pullman del PSG preso a sassate: tensione a Bilbao dopo la partita di Champions League

Le ore successive al match di Champions League tra Athletic e PSG a Bilbao sono state tutt’altro che tranquillo. Dopo lo 0-0 in campo, il pullman della squadra parigina è stato colpito da lanci di sassi mentre era parcheggiato davanti ad un hotel nel centro della città. Al momento dell’attacco, nel cuore della notte, nessun giocatore o membro dello staff si trovava a bordo, ma il veicolo ha riportato danni tali da costringere il club a organizzare in fretta uno spostamento alternativo per raggiungere l’aeroporto nella mattinata di giovedì.

La delegazione parigina ha lasciato l’hotel attorno alle ore 09.30, diretta allo scalo basco, da cui è decollata circa un’ora più tardi. L’episodio chiude un viaggio già complicato per il PSG: all’arrivo nei Paesi Baschi, infatti, l’aereo aveva affrontato forti turbolenze, costringendo il pilota a un atterraggio particolarmente brusco prima di riprendere il controllo del velivolo.

Il pullman del PSG preso a sassate: tensione a Bilbao

La tensione attorno al match era stata prevista, tanto da richiedere un massiccio dispiegamento di forze dell’ordine nei pressi del San Mamés. Oltre alla polizia locale, erano stati mobilitati 600 agenti dell’Ertzaintza per prevenire scontri, memori dei gravi incidenti registrati nel 2011 tra gruppi ultras delle due tifoserie.

Sul piano sportivo, il PSG lascia Bilbao con un pareggio che lascia il rammarico per le molte occasioni fallite nella ripresa, complice un super Unai Simón. Nonostante lo 0-0, i campioni d’Europa restano pienamente in corsa per la qualificazione diretta alla fase successiva, attualmente terzi alle spalle di Arsenal e Bayern.

L’episodio di Bilbao è il secondo della settimana che vede il pullman di una squadra ospite bersaglio dei tifosi avversari: pochi giorni fa era accaduto in Serie A, quando il bus della Juventus era stato colpito da oggetti lanciati dai tifosi del Napoli nel tragitto verso lo stadio.