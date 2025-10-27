Il procuratore di Di Lorenzo indignato dall’ex arbitro Bergonzi e dalla Rai: “Valutiamo azioni legali”

Il giorno dopo Napoli-Inter non si spengono le polemiche per il calcio di rigore concesso agli azzurri nel primo tempo del big match di Serie A di sabato scorso: un ‘rigorino' di quelli che il designatore Rocchi aveva detto e ridetto di non voler mai vedere fischiati, con l'aggravante – agli occhi di chi ha contestato la decisione di Mariani, in primis il presidente nerazzurro Beppe Marotta subito dopo il match – che la procedura quanto meno ‘irrituale' con cui è stato assegnato (la segnalazione fatta via auricolare dal guardalinee Bindoni al direttore di gara, che ha fischiato il penalty parecchi secondi dopo) non ha potuto essere ‘sovrascritta' dall'intervento del VAR, tagliato fuori a termini di protocollo, visto che si trattava di una valutazione fatta in campo su un contatto tra Di Lorenzo e Mkhitaryan che comunque c'era stato. E se ieri le lamentele erano state dell'Inter, oggi si sono fatti sentire il Napoli e il procuratore di Giovanni Di Lorenzo, Mario Giuffredi, che hanno attaccato a testa basta l'ex arbitro Mauro Bergonzi per le sue parole pronunciate ieri sera alla ‘Domenica Sportiva' sulla Rai.

Cosa ha detto l'ex arbitro Bergonzi alla ‘Domenica Sportiva': "Un gesto antisportivo! Ci poteva stare anche l'ammonizione"

Il 53enne Bergonzi ha arbitrato 10 anni in Serie A, raggiungendo anche la massima qualifica possibile di arbitro internazionale, dal 2009 al 2013. Oggi l'ex fischietto ligure fa l'opinionista sulla TV di stato e domenica sera nell'analizzare l'episodio del rigore concesso per il contatto subìto da di Lorenzo, da cui è scaturita la rete del vantaggio segnata dal dischetto da De Bruyne, ci è andato già durissimo, anche sul piano personale: "Guardate Di Lorenzo – ha attaccato mentre scorrevano le immagini – gamba sinistra che si allarga tantissimo, non a proteggere il pallone ma per andare a cercare un contatto, per andare a cercare un fallo. Il contatto tra i due poi è leggerissimo, ma è la gamba sinistra di Di Lorenzo… è un gesto antisportivo questo!".

"Io mi sarei aspettato che il VAR Marini richiamasse davanti al monitor il direttore di gara, per fargli vedere questa situazione, questa gamba sinistra che si allarga in modo improprio, a creare un inganno, un danno al giocatore dell'Inter. Per me qua non è mai calcio di rigore e ci poteva stare il cartellino giallo per l'antisportività del giocatore del Napoli", ha concluso un infervorato Bergonzi.

Il procuratore di Di Lorenzo, Mario Giuffredi, sdegnato: "Valutiamo azioni legali nei confronti di Bergonzi e della Rai"

Parole che sono state commentate in maniera altrettanto dura dal procuratore di Di Lorenzo, Mario Giuffredi, intervenuto oggi a ora di pranzo su ‘Radio Kiss Kis Napoli': "Avrei preferito non parlare, ma dopo aver sentito dichiarazioni di Bergonzi così gravi non posso farne a meno. Se lui vuole fare delle dichiarazioni sul rigore mi sta bene, non mi sta bene se in una televisione pubblica offende un calciatore come Di Lorenzo. Non lo posso permettere e non è corretto. Il signor Bergonzi, prima di parlare, dovrebbe studiare la storia di Di Lorenzo che è stato un esempio di lealtà sportiva per tutta la sua carriera".

Giovanni Di Lorenzo a terra dopo il contatto con Henrikh Mkhitaryan in Napoli–Inter

Giuffredi ha poi minacciato di portare in tribunale sia Bergonzi che la Rai: "Le sue dichiarazioni sono fuori luogo, prima di parlare ci dovrebbe pensare due volte per il ruolo che ricopre in una televisione pubblica. Tutti quelli che fanno il suo lavoro si sono limitati a giudicare il caso arbitrale, lui si è permesso di andare a sindacare il comportamento. Vorrei vedere alla ‘Domenica Sportiva' cosa hanno detto dopo Milan-Fiorentina dove è stato coinvolto un altro mio calciatore che è Parisi se ha detto le stesse cose. Perché non ha usato gli stessi termini per Gimenez? Può dire che non è rigore, ma non può usare il termine ‘antisportivo', valuteremo azioni legali nei confronti di Bergonzi e della Rai. La lealtà e la correttezza fanno parte della storia di Di Lorenzo, Bergonzi dovrebbe dedicare una puntata a chiedergli scusa per tutto quello che ha detto".

La nota del Napoli contro Bergonzi: "Non è accettabile, il nostro capitano esemplare per integrità"

Le parole sdegnate dell'agente del capitano azzurro sono state poi seguite da una nota diffusa dal Napoli, ugualmente molto dura nei confronti di Bergonzi: "La SSC Napoli esprime ferma condanna per le dichiarazioni rese dall'ex arbitro Mauro Bergonzi durante la trasmissione ‘La Domenica Sportiva', nelle quali ha messo in discussione la correttezza di Giovanni Di Lorenzo, accusandolo di comportamento antisportivo. Si può discutere liberamente di episodi di gioco, compresi i casi da rigore, ma non è in alcun modo accettabile mettere in dubbio la sportività, l'integrità e la professionalità di un calciatore esemplare come il nostro capitano".