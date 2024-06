video suggerito

Il post del Napoli che stoppa Kvaratskhelia inondato dai tifosi del PSG: lanciano un hashtag I tifosi del PSG hanno inondato il durissimo post del Napoli che dichiara incedibile Kvaratskhelia con commenti che usano tutti lo stesso hashtag. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Il PSG ha presentato a Khvicha Kvaratskhelia la classica offerta che fa venire strani pensieri: si parla di una decina di milioni di stipendio all'anno inclusi bonus, neanche tanto alla luce delle disponibilità del club di proprietà del fondo sovrano del Qatar. E del resto, se devi sostituire Kylian Mbappé accasatosi al Real Madrid, non c'è molto in giro che posso solleticare la fantasia dei tifosi parigini come il talentuoso georgiano dalle scorrazzate di selvatica bellezza. Peccato che i piani del PSG e la ferma convinzione che i soldi possano comprare tutto si scontrano contro la linea fermissima del Napoli, per il quale il giocatore è incedibile: una presa di posizione che ha provocato la reazione dei tifosi francesi, che hanno inondato il post social del club azzurro con un fiume di commenti e un hashtag che dice tutto: #freekvara.

Il pugno duro del Napoli con Kvaratskhelia

Il comunicato del Napoli in risposta alle parole di rottura dell'agente e del padre di Kvaratskhelia ("vogliamo andare via, in un club che gioca la Champions") sono durissime nella forma e nella sostanza. Prima si ricorda al calciatore e al suo entourage che "ha un contratto di altri tre anni con la società", liberamente firmato senza nessuna pistola alla tempia quando lo conoscevano in pochissimi, poi si conclude con pugno di ferro che non ammette replica: "Non sono gli agenti o i padri che decidono del futuro di un calciatore sotto contratto con il Napoli ma la società Calcio Napoli!!! Fine della storia".

Kvaratskhelia come di Lorenzo: incedibili per volontà di Conte

Il Napoli si sente anche un po' tradito, visto che dopo i primi approcci del PSG ha sottoposto a Kvaratskhelia una robusta offerta di rinnovo che prevede anche l'inserimento di una clausola rescissoria, esattamente come avvenuto per Osimhen. Aurelio De Laurentiis pensava di essere nel mezzo di una trattativa, forte anche delle dichiarazioni pregresse del giocatore e del suo agente, improntate alla massima lealtà al club azzurro, ed invece si è trovato di fronte alla volontà unilaterale di fuga del georgiano. La risposta riservatagli è identica a quella data al capitano Di Lorenzo: nessuno va via da Napoli senza che la società sia d'accordo ed adeguatamente soddisfatta sotto tutti i punti di vista, in primis quello economico.

Khvicha Kvaratskhelia ha ancora tre anni di contratto col Napoli, fino al 2027

Il presidente De Laurentiis peraltro ha già rifiutato una prima offerta di 100 milioni dal PSG e ad ora nulla lascia pensare che sia pronto a cambiare idea, probabilmente confortato in tal senso anche dall'irruzione sullo scenario partenopeo del nuovo tecnico Antonio Conte, che ha espressamente chiesto la blindatura sia del georgiano che del capitano.

I tifosi del PSG lanciano l'hashtag #freekvara

Nel gioco delle parti, quella che ai tifosi del Napoli appare essere una legittima e benedetta presa di posizione contro le pretese inaccettabili di calciatori e agenti, per i sostenitori del PSG – che non vedono l'ora di accogliere a braccia aperte Kvaratskhelia e si stanno rifacendo gli occhi con i video dei suoi highlights – la nota pubblicata dal club azzurro assomiglia ad "un sequestro di persona", come ha scritto qualcuno.

L'hashtag #freekvara diventa dunque il grido di libertà (del tutto interessato, nel caso di Mbappé la pensavano diversamente…) con cui si invitano il Napoli e il suo presidente a lasciar partire Kvaratskhelia verso i suoi sogni. Non andrà esattamente così, contratto alla mano…