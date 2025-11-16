Il Portogallo va ai Mondiali senza Cristiano Ronaldo e scoppia il caso: quando non c’è segnano di più

Nella partita decisiva per le qualificazioni ai Mondiali 2026 il Portogallo ha deciso di fare le cose in grande: senza Cristiano Ronaldo, fuori per qualifica, ha distrutto l'Armenia per 9-1 e si è preso il biglietto di sola andata per gli Stati Uniti. È stato un trionfo senza precedenti e anche inaspettato, vista l'assenza del leader della nazionale e le ultime partite che non avevano acceso gli animi dei tifosi. Eppure è proprio CR7 a creare grande dibattito perché non è la prima volta che la squadra dilaga quando lui non è in campo.

Il Portogallo va ai Mondiali

Roberto Martinez può stare tranquillo perché anche senza la sua stella le alternative non mancano di certo. Contro l'Armenia ha schierato dal 1′ Bruno Fernandes, Leao e Ramos, ma i nove gol gli sono arrivati un po' da tutti i reparti: tre dal centrocampista del Manchester United, tre da Joao Neves e gli altri tre divisi tra Veiga, Ramos e Conceicao che tra il 7′ e il 92′ hanno confezionato un trionfo assoluto per volare ai Mondiali 2026.

Cristiano Ronaldo si è complimentato a distanza con tutta la squadra per il traguardo raggiunto, ma alcuni tifosi hanno cominciato a riflettere sulla possibilità di giocare anche senza di lui. Sembra assurdo rinunciare al miglior giocatore, eppure quando non è sceso in campo il Portogallo ha sempre fatto benissimo.

L'attacco vola senza Cristiano Ronaldo

Nelle ultime tre partite in cui il Portogallo ha segnato più di 6 gol Cristiano Ronaldo non era in campo. L'attacco si comporta in modo completamente diverso quando lui non c'è e lo testimoniano i numeri: nelle qualificazione europee del 2023 contro il Lussemburgo i lusitani segnarono 9 gol e l'anno precedente ai Mondiali 2021 spazzarono via la Svizzera per, sempre senza CR7 in campo.

C'è però un prima e un dopo Cristiano Ronaldo da non sottovalutare. Con il suo arrivo la nazionale si è sempre qualificata a Mondiali ed Europei e ha portato a casa 3 trofei, successi che prima si potevano soltanto immaginare: nella storia del Portogallo ci sono tante sconfitte e mancate qualificazioni che l'attaccante dell'Al Nassr ha fatto dimenticare, facendo sembrare scontata una situazione che non è mai stata così.