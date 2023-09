Il portiere del Copenaghen dice qualcosa che non dovrebbe sul Galatasaray: minacciato di morte Dopo Galatasaray-Copenaghen di Champions, il portiere dei danesi ha scritto un post durissimo contro la squadra avversaria, usando una parola volgare. Sia Kamil Grabara che la moglie sono stati travolti da offese e da minacce di morte.

A cura di Alessio Morra

Galatasaray-Copenaghen è stata una delle partite più intense di questa prima giornata di Champions League. Sia la squadra turca che quella danese hanno artigliato un posto nella fase a gironi superando i preliminari estivi e non sono poi state fortunate perché hanno pescato Bayern Monaco e Manchester United, che hanno dato vita a una sfida spettacolare e con protagonista negativo Onana. Il match giocato a Istanbul aveva già un peso enorme ed è stato bellissimo. Danesi avanti 2-0, raggiunti negli ultimissimi minuti da due gol del Gala, che è riuscito a evitare il ko. Strascichi di questo match stanno ancora continuando, protagonista è il numero uno del Copenaghen Grabara, che dopo aver usato una frase dura e volgare è stato preso di mira sui social, parole severissime pure per la moglie, che è stata minacciata di morte.

Il Galatasaray davanti al proprio pubblico voleva celebrare il ritorno in Champions con i tre punti, ma la partita con il Copenaghen per larghi tratti è stata un incubo vero e proprio. I gol di Elyounoussi e Diogo Goncalves hanno portato sul 2-0 i danesi, che tra l'86' e l'88' (mentre si difendeva in 10) hanno subito i gol di Boey e Tete. Il risultato finale è stato 2-2. Un punto a testa, buono per quella che pare una corsa al terzo posto – che vale l'Europa League.

Quando la partita è finita il portiere del Copenaghen Kamil Grabara ha deciso di fare un post su Instagram. Un messaggio che a guardare la foto sembra classico, con una foto della squadra unita a metà campo. Ma non è così. Perché leggendo ciò che ha scritto a corredo si capisce che quel post non è così canonico: "Meritavamo tutti i tre punti in questo buco di ‘m***a', ma la vita è così, andiamo avanti".

Questo è il messaggio, poi cancellato, di Grabara che ha fatto infuriare i tifosi del Galatasaray.

Una definizione fortissima che non è passata inosservata e che ovviamente non è piaciuta per niente ai tifosi del Galatasaray che hanno tempestato di risposte quel post, quello di Kamil Grabara, e che hanno inondato di messaggi privati lo stesso Grabara e la sua dolce metà. A nulla è servito modificare il post, con la parolaccia cancellata, e togliere la possibilità di rispondere a quel post agli utenti.

La moglie di Grabara, che si chiama Dominika Rabak, ha ricevuto in poche ore oltre 300 messaggi di minacce di morte. Qualcuno di questi lo ha postato online ed è finito su alcuni siti. Feroci i commenti dei supporter del club di Istanbul che hanno usato parole feroci minacciando ma anche augurando il peggio alla coppia.