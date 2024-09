Il portiere cerca di innervosirlo, Mbappé lo fulmina con una battuta in spagnolo: “Non ti capisco”

video suggerito

Joan Garcia è il portiere dell'Espanyol che nell'ultimo turno di campionato le ha tentate tutte per infastidire, innervosire, distrarre Kylian Mbappé che s'era incaricato della battuta del rigore. È una scena che si vede spesso sui campi di gioco in situazioni del genere: da un lato l'estremo difensore che prova a spezzare la concentrazione dell'avversario facendo capannelli e piazzandosi davanti a lui, dall'altro il calciatore "protetto" da un compagno di squadra (in questo caso, Lucas Vazquez). Anche questo fa parte della psicologia del gioco.

Le manovre del portiere per distrarre Mbappé

Il copione s'è ripetuto in occasione del penalty concesso ai blancos per fallo commesso da Carlos Romero su Endrick a tempo scaduto e con il risultato già ampiamente al sicuro per le merengues. L'estremo difensore dei catalani ha abbandonato l'area di porta e s'è diretto verso il dischetto. Arrivato nei pressi del francese lo ha guardato dritto negli occhi e ha iniziato a dirgli qualcosa: quello strano modo di confabulare, però, non ha sortito alcun effetto sull'ex attaccante del Paris Saint-Germain che da quella situazione ne è uscito con una battuta con la quale s'è preso gioco di Garcia, fino a ridergli in faccia. Non è stata una mancanza di rispetto ma la naturale conclusione di un teatrino.

La reazione ironica del francese: "Non capisco cosa dici"

Lucas Vazquez, che si trovava accanto a Mbappé, ha assistito alla scena divertito, più ancora per la frase pronunciata da Mbappé che si libera di quel "fastidio" parlando spagnolo e lasciandosi andare a un'affermazione esilarante (come evidenziato dalle telecamere di Super8 dell'edizione iberica di Dazn). "Non capisco una sola parola di quello che mi stai dicendo".

La sua reazione composta, velata di sano umorismo, colmava quel momento d'impasse. Vazquez, testimone dello scambio i battute, non ha potuto fare a meno di ridere per quella situazione. La capacità di Mbappé di restare rilassato sotto pressione è stata ancora una volta palese. Dopo aver aggirato in questo modo il tentativo di mettergli pressione, il francese ha segnato il gol del 4-1 senza colpo ferire. È la quarta rete stagionale per il francese, la terza dagli undici metri a testimonianza di quanto possa essere glaciale dagli undici metri. Sono 6 finora in campionato le partite disputate all'ex Psg, che ha bagnato il debutto nella Liga per la prima volta con una doppietta contro il Betis