video suggerito

Il piano di Ranieri è riuscito, lui aveva i cambi giusti e Conte no “quando il Napoli sarebbe calato” La partita dell’Olimpico tra Roma e Napoli mette in risalto le lacune della capolista: da quando è partito Kvara non ha ancora trovato un’alternativa adeguata. Il tecnico giallorosso s’è permesso il lusso di fare un maxi turnover, quello azzurro deve arrangiarsi con quel che ha. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

43 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quando Claudio Ranieri ha lanciato nella mischia Saelemaekers al posto di El Shaarawy ad Antonio Conte deve essere venuto in mente che lui sta ancora aspettando il sostituto di Kvara e deve sperare che la notte porti consiglio, sbloccando almeno il possibile arrivo di Saint-Maximin in prestito. Quando è uscito Neres ha potuto inserire solo Mazzocchi, che non ha certo le qualità del brasiliano fino a un mese fa entrava al posto del georgiano. Oggi si volta e non ha un calciatore alternativo in quella zona del campo che gli garantisca soluzioni.

Il tecnico giallorosso, invece, ne ha. E come se ne ha, al punto da permettersi di lusso di fare un turnover massiccio e lasciare in panca gente del calibro di Paredes e Dybala, oltre a Dovbyk e al belga ex Milan. Nella ripresa, complice l'atteggiamento degli avversari, fa scattare il piano b che aveva in serbo: "Avevamo giocato giovedì sera – le parole del tecnico romanista a DAZN -. Non posso mettere in campo sempre gli stessi altrimenti succede che non ne hanno più. Tutti mi danno piena fiducia. Mi sembrava più giusto iniziare con sei undicesimi nuovi e poi mettere gli altri quando il Napoli sarebbe calato. Bisogna essere in grado di gestire le forze di tutti".

È tutta qui la lettura del match: lui aveva i cambi giusti per dare la sterzata all'incontro e ci è riuscito anche perché l'avversario non è riuscito a chiudere l'incontro, il tecnico salentino no. Mercoledì c'è la partita di Coppa Italia col Milan, più in là (nemmeno tanto…) torna l'Europa League con i playoff e poi c'è sempre il campionato. Ranieri si tiene cauto. "Il nostro focus è migliorarci partita dopo partita – ha aggiunto l'allenatore -. E questa è l'unica cosa che mi sento di promettere. Non possiamo prendere in giro i nostri tifosi dicendo che in realtà puntiamo alla Coppa Italia oppure all'Europa".

Quanto al tema mercato, Ranieri chiosa con una frase ironica. "Nessuno ha chiesto di andare via, diversamente li avrei accompagnati in aeroporto. Stanno tutti bene qui… ma mi rendo conto che un po' bisogna venderle certe notizie".