Il Perugia si ferma ai supplementari: Aye e Bianchi regalano la semifinale playoff al Brescia Dopo i gol nel primo tempo di Kouan e Pajac, assoluta parità fino al 90′. Poi, nei supplementari accade di tutto: il Perugia va in vantaggio per primo, il Brescia reagisce e trova il 3-2 finale.

A cura di Alessio Pediglieri

Il Perugia ha accarezzato il sogno semifinale ai supplementari dopo l'1-1 al 90′. Matos si è trovato sul destro la palla del vantaggio a fine primo tempo supplementare ma al 107′ la doccia gelata: Aye ridà il pareggio ai lombardi che poi trovano addirittura il vantaggio a 2 minuti dal fischio finale grazie al 3-2 di Bianchi.

Gara caldissima al Rigamonti tra Brescia e Perugia che si sfidano per passare in semifinale e sfidare il Monza sul cammino della Serie A. Partita vera sin da subito con gli umbri che si spingono per primi in vantaggio, grazie a Kouan al 10′ su assist perfetto di Beghetto. La reazione dei padroni di casa non manca e le Rondinelle di Corini si riprendono il match in pieno recupero prima dell'intervallo con il rigore calciato da Pajac. 1-1 e squadre negli spogliatoi con una ripresa ad altissima tensione. Al Perugia ovviamente non basta il pareggio e sono gli umbri a fare il match sfiorando ripetutamente il raddoppio anche se i lombardi non restano a guardare creandosi l'occasione d'oro con Jagiello all'80'.

Non c'è più spazio alle emozioni nei 90 minuti regolamentari e le due squadre si apprestano ai supplementari: un extra time a favore del Perugia per ribaltare il risultato visto che il pareggio qualificherebbe il Brescia. Ma al 102′ cambia tutto: il destro dal limite dell'area e deviata, da parte di Matos beffa il portiere delle Rondinelle che si prendono la qualificazione, fino alla reazione lombarda che ritrova il 2-2 al 107′ con Aye. Le emozioni però non mancano nemmeno nel finale, con la rete del definitivo 3-2 di Bianchi che condanna il Perugia e fa scoppiare la festa al Rigamonti.

