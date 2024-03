Il peggior calcio d’angolo della storia è inguardabile: il compagno lo pietrifica con gli occhi Il peggior calcio d’angolo della storia è stato battuto durante la partita tra Bristol-Swansea di Championship: il pallone non arriva mai in area di rigore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Il peggior calcio d'angolo della storia è stato battuto durante la partita tra Bristol City e Swansea City, valida per il 37° turno di Championship. Al minuto 24 del primo tempo, sul risultato di 0-0, Ronald batte corto per Naughton ma la sua palla passa dalla lunetta vicina alla bandierina alla rimessa laterale: dopo essere stato rimessa in gioco la palla fa solo un piccolo tratto in campo e poi di nuovo non giocabile.

In Inghilterra questa situazione è diventata subito argomento di discussione e in molti lo hanno definito il ‘peggior calcio d'angolo di sempre'. Una definizione forte ma che probabilmente non va lontana dalla realtà.

Una giocata a dir poco surreale perché si tratta di un mix di errori in una singola situazione. Ronald prova a sorprendere gli avversari mettendo al fianco della bandierina come se dovesse battere verso l'area ma quella palla al centro dei 16 metri non arriverà mai.

Provando a velocizzare si mette male col corpo e colpisce il pallone ancora peggio: la palla fa pochi metri all'interno del campo e poi termina in fallo laterale. Probabilmente si aspettava che il compagno fosse più vicino o che gli andasse incontro, non possiamo saperlo, fatto sta che il pallone finisce direttamente fuori per uno dei calcio d'angoli peggio battuti della storia del calcio inglese e, probabilmente, mondiale.

Anche la posa di Naughton dice tutto: il modo in cui si ferma dopo l'esecuzione del compagno è di per se un rimprovero e il suo sguardo pietrifica Ronald. I due si guardano a vicenda consapevoli di quanto appena accaduto. Non si possono sbagliare fondamentali simili a certi livelli. Un errore troppo evidente.

La partita si è chiusa con la vittoria del Bristol per 1-0 grazie al gol di Robert Dickie al 73′ e questa vittoria permette alla squadra di Liam Manning di staccare lo Swansea e portarsi al 13° posto in classifica.