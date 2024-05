video suggerito

Il particolare calciomercato del Brighton: cifra folle per prendere il medico sociale dell’Eintracht Il Brighton ha sborsato ben 250mila euro per prendersi il medico sociale dell’Eintracht Francoforte. Considerato una sorta di mago per la prevenzione degli infortuni, il dott. Florian Pfab inizierà la sua nuova esperienza dal 1 luglio 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Brighton ha ingaggiato un nuovo medico sociale per la prossima stagione. Si tratta del Dr. Florian Pfab che dopo cinque anni lascia l'Eintracht Francoforte per trasferirsi nel club inglese a partire dal prossimo 1 luglio 2024. Il Brighton pur di assicurarsi le sue prestazione ha sborsato ben 250mila euro ai tedeschi per prendere uno dei medici sportivi più prestigiosi della Germania. Il Francoforte è infatti da anni una delle squadre con meno infortuni muscolari della Bundesliga. Pfab è infatti considerato una sorta di guru nella prevenzione di infortuni.

Pfab è infatti specializzato nella prevenzione e nella cura dei problemi muscolari. Dal 2019 infatti l’Eintracht è risultata come la squadra che ha subito il numero più basso di infortuni. Ecco perché, dopo una stagione tormentata dai guai fisici e muscolari, il Brighton ha pensato bene di cautelarsi alla fonte. In questa stagione infatti De Zerbi ha sempre avuto la rosa a mezzo servizio proprio a causa dei tanti infortuni che hanno decimato la squadra inglese protagonista di un'ottima prima parte di campionato.

L'Eintracht si è assicurata subito un sostituto che possa prendere la pesante eredità di Pfab. In Germania è infatti è subito arrivato un nuovo staff. "Florian Pfab lascia l'Eintracht dopo cinque anni e Christian Haser assume la guida dell'equipe medica della squadra. Fabian Plachel diventa invece medico senior dell'Eintracht". Una rivoluzione totale e dunque una ristrutturazione proprio a fronte di questo addio improvviso di Pfab che aveva un contratto fino al 2025 con i tedeschi.

Di conseguenza anche il Brighton in una nota ufficiale ha precisato i dettagli dell'ingaggio del dottor Florian Pfab: "Dopo un lungo e approfondito processo di ricerca, siamo lieti che Florian e Gary si uniranno a noi quest'estate – si legge – Entrambi hanno un'eccellente esperienza nei rispettivi campi professionali e ciò che è risultato chiaro nel processo di reclutamento è che condividano la nostra visione dell'ambiente di prestazione per il nostro staff e i giocatori maschili e femminili".