Alla Georgia è stato promesso un bonus da capogiro: in palio una cifra folle se batte la Spagna La Georgia sta scrivendo la storia agli Europei e il miliardario Bidzina Ivanishvili ha deciso di ricompensare i giocatori: ha messo in palio un bonus ricchissimo che potrebbe raddoppiare.

A cura di Ada Cotugno

La Georgia sta scrivendo la sua storia agli Europei, ma in palio c'è molto di più. I giocatori della nazionale potrebbero ricevere un bonus da capogiro alla fine del loro percorso: il miliardario georgiano Bidzina Ivanishvili gli ha assicurato già una ricompensa di 10 milioni di dollari per aver raggiunto gli ottavi di finale, ma se dovessero battere la Spagna e approdare ai quarti la somma raddoppierebbe toccando delle cifre astronomiche.

Un bonus ricchissimo per la Georgia

Tutto il Paese vola sulle ali dell'entusiasmo grazie all'impresa firmata da Khvicha Kvaratskhelia e dai suoi compagni: la vittoria contro il Portogallo è stata storica e gli ha permesso di conquistare gli ottavi di finale degli Europei qualificandosi tra le migliori terze della competizione. È già un traguardo importantissimo, dato che la Georgia arrivava al torneo con il punteggio più basso rispetto a tutte le altre.

Le speranze di avanzare erano poche eppure si ritroverà ad affrontare gli ottavi contro i colossi della Spagna, l'unica nazionale ad aver chiuso la fase a gironi a punteggio pieno e con 0 gol subiti. Il primo step sarà premiato nel modo più ricco possibile: il miliardario georgiano ha già promesso a tutta la squadra un bonus da 10 milioni di dollari, praticamente già assicurato come riporta L'Equipe.

Ma non è tutto, perché la speranza dei tifosi è che la Georgia possa arrivare il più lontano possibile e l'incentivo, oltre all'orgoglio di tutto il popolo, è un bonus che farebbe gola a tutti: in caso di passaggio del turno contro le Furie Rosse Bidzina Ivanishvili raddoppierebbe la posta in palio arrivando a 20 milioni di dollari e chissà fin dove potrebbe spingersi qualora la nazionale archiviasse un risultato ancora più importante di quanto già fatto.