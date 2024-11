video suggerito

Il Paraguay impone la regola anti-Messi ai tifosi: contro l’Argentina saranno bandite le sue maglie Gli appassionati di Messi dovranno rinunciare a indossare la sua maglia in Paraguay: non saranno ammessi tifosi dell’Argentina per far valere al massimo il fattore campo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Il Paraguay si prepara per la partita di qualificazione ai Mondiali 2026 contro l'Argentina e proverà a sfruttare al massimo il fattore campo per tentare il colpaccio. E anche il pubblico farà la sua parte anzi, sarà quasi costretto: la nazionale infatti ha imposto una particolare regola che impedirà ai tifosi di presentarsi allo stadio con i colori dei rivali. Chi è attratto dal fascino di vedere dal vivo Leo Messi quindi dovrà rinunciare a indossare la sua maglietta o anche solo i suoi colori se vuole entrare all'interno dell'impianto.

La regola anti-Messi del Paraguay: niente colori dell'Argentina

La partita è complicatissima per il Paraguay che allo stadio Defensores del Chaco si gioca il tutto per tutto per sperare di entrare a far parte del Mondiale 2026: la nazionale guidata da Scaloni è ovviamente favorita ma il fattore campo potrebbe far tanto, soprattutto se il pubblico sarà solo dalla parte della squadra di casa. Per questo motivo allo stadio sarà vietato l'accesso a chi indosserà i colori dell'albiceleste (ovviamente escluso il settore ospiti), come già preannunciato da Fernando Villasboa all'EFE.

Il responsabile delle licenze della federazione calcistica paraguaiana ha parlato di questa regola molto particolare: "Abbiamo già avvisato che nei settori locali non consentiremo l'accesso a maglie che non siano del Paraguay, o magari neutre, ma non della squadra rivale". Il riferimento in particolare va a Messi, dato che la sua presenza potrebbe attirare tantissimi appassionati che si recherebbero allo stadio soltanto per lui, dunque non per fare il tifo per il Paraguay.

Ma non è la Pulce a essere presa di mira: "Questo non è un problema contro nessun giocatore. Siamo molto rispettosi della carriera di tutti i calciatori. È solo che il vantaggio del campo di casa è molto importante per noi". Sembra strano, ma non è la prima volte che accade in Paraguay: era già successo nella partita contro il Brasile e di sicuro verrà introdotta nuovamente per le qualificazioni alla Coppa del Mondo contro Cile e Colombia nel marzo 2025.