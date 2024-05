video suggerito

Il Panathinaikos tenta Sarri con una maxi offerta: stipendio cinque volte più alto della media Le sirene greche potrebbero attirare Maurizio Sarri, osservato speciale del Panathinaikos: dalla Grecia fanno sapere che il suo stipendio sarebbe altissimo per gli standard del campionato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Maurizio Sarri potrebbe cominciare presto una nuova avventura in un campionato esotico, lontano dall'Italia. Sulle sue tracce si è fiondato il Panathinaikos, alla ricerca di un nuovo allenatore con il quale cominciare la prossima stagione: la scelta è caduta proprio sull'ex Lazio, un nome altisonante che caricherebbe tutto l'ambiente, e per convincerlo i greci sono disposti a mettere sul piatto un'offerta economica molto interessante e soprattutto mai vista prima in un campionato che non è quasi mai sotto le luci dei grandi riflettori.

L'offerta del Panathinaikos per Sarri

Secondo quanto riportato da Sky Sport i greci sarebbero fortemente interessati a Sarri, spingendosi molto in là con la proposta economica per provare a tentarlo. L'allenatore ha ringraziato tanto il Panathinaikos per l'offerta e starebbe seriamente pensando di intraprendere questa nuova avventura, anche se ha chiesto qualche giorno di tempo per poter valutare a fondo l'offerta e capire cosa altro può offrirgli il mercato.

A riportare le cifre approssimative ci ha pensato un media locale, sportime.gr: secondo il portale l'allenatore toscano potrebbe guadagnare 5 milioni di euro per due anni, una cifra che farebbe gola a tanti e che cambia completamente le prospettive del trasferimento. Lo stipendio quindi è perfettamente in linea con gli standard dei maggiori campionati europei e anche con gli standard dello stesso Sarri.

Un colpo ad effetto per il calcio greco

In Grecia poi hanno cercato di spiegare le motivazioni che hanno portato il Panathinaikos a interessarsi così tanto all'ex allenatore del Napoli. La squadra ha concluso il campionato al quarto posto con un tecnico ad interim e ha un grande bisogno di voltare pagina per cominciare un nuovo progetto e magari tornare a vincere fin da subito. Sarri è un nome apprezzato da tutti per il suo calcio, capace di smuovere la tifoseria e in grado di creare grandissime aspettative.

Per questo motivo i greci hanno deciso di puntare tutto su di lui con un'offerta da capogiro, praticamente una montagna d'oro rispetto all'ingaggio garantito agli altri allenatori. Sarri prenderebbe cinque volte lo stipendio medio dei suoi colleghi e non è un'esagerazione: Mendilibar, fresco vincitore della Conference League con l'Olympiakos, percepisce 1.5 milioni di euro all'anno ed è tra i più pagati.