video suggerito

Il Palermo batte la Samp e vola alle semifinali playoff di Serie B: c’è il Venezia per i rosanero Il Palermo batte la Sampdoria 2-0 al Barbera e si guadagna l’accesso alle semifinali playoff di Serie B. La doppietta di Diakité consente alla squadra di Mignani di vedersela contro il Venezia nel doppio confronto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Palermo non sbaglia e supera il primo turno in gara secca dei playoff di Serie B battendo 2-0 la Sampdoria di Pirlo. In un Barbera gremito i rosanero di Mignani la vincono grazie a una doppietta di Diakité. Un gol per tempo per l'esterno francese capace di trafiggere Stankovic alla perfezione. La Sampdoria riesce a costruire poche occasioni da gol importanti e così ad assicurarsi la semifinale è il Palermo che dovrà vedersela contro il Venezia di Vanoli che ha sfiorato la promozione diretta all'ultima giornata.

L'esultanza di Diakité dopo il gol.

Il Palermo è devastante nel primo tempo

Al Palermo sono bastati 40 secondi per rendersi pericoloso con Soleri. L'acrobazia dell'attaccante rosanero viene deviata in angolo ma la squadra di Mignani è micidiale in contropiede. Poco dopo grossa occasione per Roberto Insigne che si divora il gol del vantaggio da posizione ottimale in area di rigore della Samp. L'ex Benevento calcia con l'interno mancino un pallone che gli era stata servito da Soleri ma la palla finisce incredibilmente fuori. La reazione della Samp sta tutta nell'aggancio perfetto di Borini in area.

L'ex Milan viene anche atterrato ma per l'arbitro non c'è nulla dopo il contatto con Ranocchia. Il Palermo non molla e la Sampd deve ringraziare Stankovic che evita ai blucerchiati di subire gol con il colpo di testa di Soleri da due passi. Il gol arriva nel finale di tempo con Diakité che colpisce con un destro perfetto in area di rigore. Brunori si allarga e crossa in mezzo, dove Segre non ci arriva a differenza del francese alle sue spalle. Conclusione vincente per la gioia del Barbera e risultato che a fine primo si chiude col punteggio di 1-0.

Diakité autore di una doppietta.

Diakité fa doppietta e decide la partita

Nel secondo tempo il Palermo riparte fortissimo e trova immediatamente il gol del raddoppio sempre con Diakité. L'esterno francese raddoppia da vero centravanti girando in rete il cross di Lund. In questo caso Stankovic non può farci davvero nulla. Il Barbera esplode e da quel momento la partita si mette tutta in discesa per i rosanero che mostrano un calcio armonioso e pulito. Il tris il Palermo lo sfiora poco dopo con la conclusione di Ranocchia finita di poco fuori che evidenzia i grandi problemi della Sampdoria.

I blucerchiati ci provano con Stojanovic a trovare il gol che avrebbe potuto aprire la partita ma Desplanches allunga in corner. Poche altre occasioni degne di nota nel finale dove è stato anche annullato il 3-0 a Di Francesco per posizione di fuorigioco. Ma ormai la partita era tutta dalla parte del Palermo che al triplice fischio festeggia il passaggio del turno. Per la Sampdoria un altro anno in Serie B dopo la retrocessione della scorsa stagione.