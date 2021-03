L'Inter continua a far parlare di sè in ogni settore del mercato internazionale. Non solo per i successi sportivi che sta ottenendo in Italia con il primo posto in campionato e una squadra che è sulla bocca di tutti, con i giocatori in rosa che si stanno rivalutando e nemmeno unicamente per le voci che vorrebbero un passaggio di proprietà tra Suning e investitori esterni per i recenti problemi finanziari della famiglia Zhang. A finire sotto la lente d'ingrandimento è stato anche il possibile nuovo sponsor del club milanese che sta per concludere la storica alleanza commerciale con Pirelli, azienda con cui è legata da oltre 30 anni.

Chi verrà dopo Pirelli sulle magliette dell'Inter? La domanda avrebbe già una risposta, che ha fatto il giro del mondo (e non solo sul web) perché il nuovo sponsor è a dir poco particolare: si tratta di Stripchat, una azienda che lavora nei siti online per adulti con cui si starebbe chiudendo un accordo commerciale da 20 milioni di sterline. Potrebbe essere questa, dunque, la scritta, che campeggerà sul petto di Lukaku o Hakimi a partire dalla prossima stagione. Con Pirelli – che ha garantito una partnership importantissima con 10 milioni di euro l'anno – non ci sarà alcun rinnovo a scadenza di contratto.

Una parte importante della storia nerazzurra, così andrà in soffitta: la casa di pneumatici italiana ha legato il proprio nome nel calcio proprio all'Inter dell'era Massimo Moratti, vestendo campioni di fama internazionale e di rilevanza assoluta: da Ronaldo ad Adriano, da Javier Zanetti a Zlatan Ibrahimovic nel corso degli anni. E con la Pirelli sulle casacche nella storica annata 2021, quella del Triplete, l'Inter ha vissuto la sua stagione più magica di sempre. Ma l'avvento della famiglia Zhang prima e le attuali nuove strategie di mercato oggi, hanno confermato ciò che si vociferava da tempo ovvero il cambio della guardia per il main sponsor.

Gli occhi – e i portafogli – si sono soffermati sulla società di video webcam per adulti ‘Stripchat' che sta cercando di diventare il nuovo sponsor dei nerazzurri inviando al quartier generale dell'Inter una proposta che non può non essere soppesata attentamente visti i recenti problemi finanziari del club. Secondo il "Financial Times", gli azionisti di maggioranza, la Suning Holdings, hanno finora negoziato senza successo un possibile investimento con un certo numero di aziende. Ma la crisi continua imperterrita: il Jiangsu FC, campione della Super League cinese, di proprietà di Suning ha ‘cessato le attività‘ questa settimana dopo non essere riuscito a trovare nuovi acquirenti.

Secondo quanto riferito da fonti finanziarie sicure, Suning avrebbe dunque discusso di vendere una parte della propria partecipazione nell'Inter, potenzialmente in perdita, o di una piena acquisizione con un certo numero di aziende per sanare la situazione attuale, contrattazioni che hanno coinvolto diversi attori e che ha potenzialmente valutato il club attorno ai 700 milioni di sterline, quasi un miliardo di euro.