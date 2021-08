“Il nostro portiere non ha fatto una parata”: la Roma non ha meritato di vincere per il Trabzonspor La Roma ha vinto la gara d’andata della Conference League contro il Trabzonspor per 2-1 ma l’allenatore dei turchi, Abdullah Avcı, ha espresso il suo rammarico per il risultato e ha affermato che i giallorossi non hanno fatto molto per meritare la vittoria: “Oggi abbiamo subito due gol ma il portiere non ha mai fatto una parata”.

A cura di Vito Lamorte

"Oggi abbiamo subito due gol ma il portiere non ha mai fatto una parata". Non c'è molta soddisfazione nell'ambiente del Trabzonspor dopo la sconfitta casalinga contro la Roma al termine della gara d'andata dei play-off di Conference League e nelle dichiarazioni post-partita il tecnico dei turchi, Abdullah Avcı, ha espresso il suo rammarico per il risultato in questo modo. L'allenatore della squadra di Trebisonda è contento per la prova dei suoi ma non per l'esito del match: "Per tutta la prima metà del primo tempo il match è stato equilibrato, stabile. Dopo è stato un po' più competitivo. Se subisci da subito, se concedi, contro avversari così, possono sorgere problemi. Nel secondo tempo abbiamo dominato. Le squadre di Mourinho sono le migliori squadre difensive del mondo. Le opportunità le abbiamo avute, ma non siamo riusciti a sfruttarle. Contro di noi c'era una squadra da Champions League. Abbiamo giocato a quel livello. In alcune partite a volte il controllo sfugge di mano. Ci portiamo a casa tante cose positive".

Per i ragazzi di José Mourinho non è stata una partita semplice e oltre al risultato lo dimostrano sia l'andamento del match che l'impegno profuso dai giallorossi per arrivare al risultato sperato: Pellegrini e Shomurodov hanno regalato il primo sorriso stagionale allo Special One ma all'Olimpico non sarà una passeggiata.

I turchi sono avanti nella preparazione e giovedì arriveranno a Roma con la voglia di tentare il colpaccio e di stupire tutti. Lo dimostrano le parole che Avcı ha utilizzato per analizzare prova della sua squadra e come ha messo nel mirino già il match che si disputerà tra sette giorni:"I nostri giocatori hanno fatto in modo che la Roma dovesse prendere le misure. Congratulazioni ai giallorossi. Ci sono lezioni da imparare da questa partita. Ora chiudiamo questo capitolo e guardiamo alla partita di campionato che giocheremo lunedì. Torneremo a pensare al ritorno dopo la partita con il Sivasspor. Recupereremo bene e ci prepareremo per la partita. Faremo di tutto per vincere in trasferta a Roma. I tifosi supportano questa squadra. Ci supportano nonostante la sconfitta. Perché la squadra gioca per vincere. Abbiamo perso contro un'ottima squadra giocando molto bene".