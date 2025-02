Il Newcastle mostra il nuovo pullman della squadra, è rivoluzionario: all’interno c’è pure la cucina

video suggerito

Il Newcastle attualmente ha gli stessi punti del Manchester City in Premier League. La classifica vede i Magpies fermi a 44 punti al sesto posto appena sotto la squadra di Pep Guardiola che occupa la quinta posizione. Un sesto posto in linea con la nuova società che dal 2021, data dell'acquisizione del club, ha iniziato un importante progetto ambizioso. Il Newcastle fu infatti acquistato da un consorzio guidato dal Public Investment Fund (PIF), fondo sovrano dell'Arabia Saudita, affiancato da PCP Capital Partners e RB Sports & Media e da lì in poi è stato un nuovo inizio.

Oltre ai risultati raggiunti negli ultimi anni con acquisti importanti come Tonali, Trippier e tanti altri, la società sta apportando un profondo rinnovamento anche allo stadio, alle strutture della squadra e anche ai mezzi di trasporto. Già, perché in un video diventato immediatamente virale sui social, è apparso il nuovo autobus sul quale viaggerà il Newcastle quando dovrà affrontare le trasferte in Inghilterra o anche nelle coppe europee che andrà a giocare. Un mezzo di tutto rispetto a dir poco innovativo e sorprendente: è una sorta di casa su gomma.

Vetri oscurati d'ordinanza e uno stile unico ed elegante. Così si presenta a primo impatto il nuovo pullman del Newcastle che al suo interno mostra anche delle finiture davvero particolari. Dalle immagine che si vedono dal filmato si nota il tettuccio panoramico lungo tutto il corridoio, i sedili posti in modo da poter essere comodi per tutti ma soprattutto da notare ci sono gli accessori che fanno completamente la differenza. L'obiettivo è garantire il massimo comfort, tranquillità e serenità ai calciatori in vista delle partite in trasferta rendendo può sopportabile il viaggio.

Cucine e frigoriferi all'interno del bus

Sono diversi infatti i televisori posti all'interno del mezzo che consentono così ai giocatori di non doversi per forza munire di dispositivi propri: anche questo è un modo per fare gruppo. Ma non è tutto, perché sul bus è presente anche una cucina. Dalle immagini si nota un lavello, ma anche diversi forni a microonde per poter gustare un pasto caldo in qualsiasi momento, così come frigoriferi e macchine per un caffè espresso da prendere a bordo. Insomma, non manca niente per rendere alla squadra la trasferta più comoda possibile.