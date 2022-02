Il Napoli rilancia la sua candidatura per lo Scudetto, la svolta: “I tre minuti più importanti” La vittoria nei secondi finali contro la Lazio ha permesso al Napoli di agganciare il Milan in vetta alla classifica di Serie A: così gli azzurri hanno rilanciato la loro candidatura per lo Scudetto.

A cura di Vito Lamorte

Napoli sogna. Il fantastico gol di Fabian Ruiz nei secondi finali contro la Lazio ha permesso agli azzurri di agganciare il Milan in vetta alla classifica di Serie A e ora la squadra di Luciano Spalletti si candida per ad un ruolo da protagonista del rush finale: la vittoria nel big match dello stadio Olimpico ha alzato decisamente le quote Scudetto dei partenopei, che hanno approfittato dei passi falsi delle due milanesi per riportarsi in testa dopo un periodo di appannamento vissuto a dicembre.

Da quel momento in poi gli uomini di Spalletti hanno iniziato un nuovo torneo: la squadra azzurra è quella che ha guadagnato 18 punti in 8 partite ed è quella che ha messi a referto di più nel campionato italiano nel 2022. Il Napoli ha vinto 5 gare sulle 8 disputate, battendo Sampdoria, Bologna, Salernitana, Venezia e Lazio e pareggiando contro Juventus, Inter e Cagliari. Numeri che pesano in questo momento della stagione.

Quella contro i capitolini non è stata una partita semplice per il Napoli, che dopo la scoppola ricevuta dal Barcellona in Europa League avevano bisogno di una reazione d'orgoglio e di una prova che riaccendesse l'ambiente partenopeo.

Quella del Napoli contro la Lazio non è stata una prestazione brillante ma gli uomini di Spalletti sono stati bravi a incidere sulla gara dopo una prima fase di appannamento e nei minuti finali hanno reagito al pareggio di Pedro con grande forza di volontà. Proprio quest'ultima è stata sottolineata dal tecnico di Certaldo nella conferenza stampa dopo la partita: "Abbiamo fatto fatica in questo periodo, ci sono alcuni calciatori che hanno bisogno di recuperare. Sono state tante le partite e sono state troppe le situazioni in cui abbiamo dovuto chiedere l'extra. Nel secondo tempo c'è stata la reazione, quest'anima forte di provarsela a giocare. Dopo aver preso gol, sono quelli i tre minuti del presente. I più importanti. Bisogna riuscire a far questo. E se lo sono guadagnato con la disponibilità caratteriale e di personalità".

Dopo la rete di Pedro tutto lasciava pensare che la gara dell'Olimpico finisse in archivio con il risultato di parità ma a 30″ dal termine è successo quello che nessuno si aspettava: Ounas fa passare il pallone in mezzo a due persone e lancia Elmas, che dopo una breve conduzione apre per Insigne e il capitano appoggia per l'accorrente Fabian Ruiz. Il numero 8 ha piazzato la palla nell'angolino alla destra di Strakosha e dopo essersi tolto la maglia è corso sotto lo spicchio di stadio occupato dai tifosi azzurri.

Con la vittoria di ieri il Napoli rilancia la sua candidatura per lo Scudetto e senza impegni nelle coppe ora Spalletti potrà lavorare una settimana intera con i suoi giocatori.