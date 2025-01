Il Monza si sblocca contro la Fiorentina dell’ex Palladino: Ciurria e Maldini gol, prima gioia per Bocchetti

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

Il Monza torna alla vittoria in campionato dopo quasi tre mesi battendo 2-1 la Fiorentina dell'ex Raffaele Palladino nel posticipo della 20ª giornata della Serie A 2024-2025. Secondo successo per i brianzoli in questo torneo, primo dall'arrivo in panchina di Salvatore Bocchetti (arrivato a Natale al posto di Nesta). Decisive le reti realizzate da Patrick Ciurria allo scadere del primo tempo e da Daniel Maldini a metà della ripresa, inutile per la Viola invece il rigore concesso per un'ingenuità di Carboni e trasformato da Beltran (entrato in campo dopo l'intervallo per sostituire un deludente Gudmundsson) che aveva riacceso le speranze nel finale.

Una vittoria, quella ottenuta dalla formazione lombarda, che mette fine ad una lunghissima striscia di 11 partite senza successi e fa tornare i biancorossi a conquistare i tre punti tra le mura amiche in Serie A a distanza di dieci mesi dall'ultima volta (l'ultimo successo all'UPower Stadium in campionato prima di questo era datato infatti 16 marzo 2024 quando i brianzoli, guidati allora proprio da Raffaele Palladino, batterono 1-0 il Cagliari). Vittoria che riapre scenari importanti per la formazione lombarda che resta sempre ultima in classifica ma con la salvezza che ora dista soltanto sei punti.

Sconfitta pesantissima invece per la Fiorentina che manca l'aggancio alla Juventus e la possibilità di avvicinarsi al quarto posto in classifica. Un K.O. che certifica il periodo nero della formazione toscana reduce da quattro sconfitte nelle ultime cinque partite in questa Serie A 2024-2025 e il nervosismo di fine partita prima che l'arbitro Dionisi emettesse il triplice fischio che ha sancito la vittoria del Monza ne è la conferma più evidente.