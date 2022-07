Il mondo crolla su Nick Anderton: ha un raro cancro alle ossa, gli devono rimuovere il femore Poche settimane fa aveva festeggiato la promozione, adesso Nick Anderton deve affrontare una mazzata che pone fine alla sua carriera: ha un osteosarcoma.

A cura di Paolo Fiorenza

Fino a qualche giorno fa Nick Anderton era il terzino sinistro titolare del Bristol Rovers, club appena promosso nella League One, la terza divisione inglese. A 26 anni era felice di aver realizzato il sogno di molti ragazzi, giocare a calcio a livello professionistico, ma non sapeva che di lì a poco avrebbe ricevuto una sentenza terribile. Ad Anderton è stata diagnosticata una rara forma di cancro alle ossa e sarà sottoposto a un intervento chirurgico per rimuovere la parte dell'osso colpito.

Nick Anderton esulta con la maglia del Bristol Rovers: non tornerà più in campo

Si tratta di un osteosarcoma, un tumore che colpisce tipicamente le ossa lunghe, che sono nelle gambe e nelle braccia. Adesso l'obiettivo di Nick è avere una vita il più normale possibile, il calcio appartiene già al passato. È stato il suo club a diffondere la notizia con un comunicato sul proprio sito ufficiale, annunciando l'intervento chirurgico che di fatto pone fine alla carriera del giocatore.

Anderton dal canto suo ha postato una dichiarazione sui propri profili social: "Sfortunatamente mi è stato diagnosticato un osteosarcoma. Questa è una rara forma di cancro alle ossa che ha colpito il mio femore. Nelle prossime settimane mi sottoporrò a un'operazione per rimuovere questa parte dell'osso. Questa diagnosi è stata un enorme shock sia per me che per la mia famiglia, tuttavia rimaniamo positivi e fiduciosi".

Leggi anche Klopp cambia 32 giocatori in una partita e il Liverpool affonda: scene bizzarre in campo

"Voglio ringraziare tutti al Bristol Rovers – ha continuato il giovane – in particolare il medico sociale Ian Ferguson e il capo dello staff medico Stuart Leake, gli specialisti del Royal Orthopaedic Hospital di Birmingham e la mia famiglia per il loro continuo supporto. Voglio augurare ai miei compagni tutto il meglio per la prossima stagione, a cominciare da sabato prossimo. Spero di poter spegnere un altro semaforo su Gloucester Road a maggio!", ha concluso Anderton, alludendo a nuova promozione, la seconda di fila, che porterebbe il Bristol Rovers in Championship.

Anderton ha firmato per il Bristol Rovers nel maggio dello scorso anno e ha collezionato 39 presenze complessive nella stagione della promozione in League One. In precedenza aveva giocato in numerosi club tra cui Barrow, Blackpool e Carlisle United. Il CEO dei Rovers Tom Gorringe ha dichiarato: "Tutti al Bristol condividono la nostra vicinanza a Nick in questo momento difficile e faremo tutto il possibile per aiutare Nick e la sua famiglia durante la sua guarigione. Sono sicuro che tutti vorranno mostrare il loro sostegno a Nick, che lo aiuterà immensamente mentre si riprenderà. Vorrei anche chiedere che tutti mostrino rispetto per la privacy sua e della sua famiglia in questo periodo".