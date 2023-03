Il Mondiale 2026 sarà il più lungo della storia, durerà 39 giorni: come funzionerà il torneo La FIFA ha stabilito gli ultimi dettagli del prossimo Mondiale: come cambiano i gironi e la durata della competizione.

A cura di Ada Cotugno

Il Mondiale 2026 sarà il più grande di sempre e anche il più lungo. La FIFA ha già annunciato che allagherà la competizione per abbracciare 48 squadre e questa modifica inciderà anche sulla durata del torneo.

Il Consiglio della FIFA si è riunito in Ruanda nel suo congresso annuale per decidere gli ultimi dettagli della prossima Coppa del Mondo che sarà ospitata da Stati Uniti, Canada e Messico nel 2026.

Inizialmente era nata l'idea di avere 16 gironi composti da tre squadre: le prime due sarebbero passate alla fase a eliminazione diretta formata da 32 partecipanti, ma il piano è stato rivisto per evitare spiacevoli combinazioni.

Con questa formula infatti le prime due classificate nel girone all'ultima giornata avrebbero potuto stabilire un accordo per eliminare automaticamente la terza, riducendo di gran lunga lo spettacolo della competizione.

Per rimediare la FIFA ha annunciato che ci saranno invece 12 gironi da quattro squadre: a qualificarsi saranno le prime due assieme alle otto migliori terze. In totale nel prossimo Mondiale si disputeranno 104 partite, molte di più rispetto alle 64 di Qatar 2022.

Per rendere l'idea dell'imponenza del progetto, nell'edizione del 2026 si giocheranno più partite rispetto a quelle disputate nelle prime cinque edizioni della storia dei Mondiali messe insieme.

Il format visto nell'ultimo torneo era stato inaugurato nel 1998, nell'edizione che fin qui detiene il record di durata con 33 giorni. Il primato verrà spazzato via nel 2026, dato che la Coppa del Mondo durerà 39 giorni.

Per trovare questa settimana in più in cui giocare verrà tagliato il tempo concesso ai CT per effettuare la preparazione pre-Mondiale: dai canonici 23 giorni si passerà a 16, così da contenere l'intera durata del torneo all'interno di 56 giorni, dal momento dell'entrata in vigore delle convocazioni fino alla finalissima del 19 luglio 2026.

Verrà ovviamente rivista anche la divisione delle partite tra Stati Uniti, Canada e Messico, le tre nazioni ospitanti: nei piani originali con 16 gironi agli Stati Uniti sarebbero toccate 60 partite, mentre gli altri due Paesi avrebbero dovuto ospitarne 10 ciascuno, una ripartizione che adesso non può più funzionare.

L'idea della creazione del Mondiale più lungo e ampio di sempre nasce dalla necessità di garantire più posti alle singole federazioni, soprattutto ad Africa, Asia e Concacaf che avranno quasi il doppio degli slot a disposizione rispetto al 2022.