Il Monaco perde il posto in Champions al 96′, calciatori distrutti a fine partita Con un gol al 96′ il Lens trova il 2-2 con il Monaco e manda in Champions League il Marsiglia. Il club del Principato sarà costretto a disputare i preliminari.

A cura di Alessio Morra

Vedersi sfuggire il traguardo di una stagione all'ultimo secondo è una beffa atroce, lo è per chiunque, a ogni latitudine. La storia dello sport è stracolma di beffe, per atleti o squadre. Ma quella subita dal Monaco, nell'ultima giornata della Ligue 1 2022, è davvero incredibile.

In Francia sabato scorso si è disputata l'ultima giornata di campionato, l'attenzione se l'è presa tutta il Psg che ha rinnovato il contratto a Mbappé. Un rinnovo faraonico. Il bomber ha festeggiato con i suoi tifosi e ha realizzato una tripletta nella partita con il Metz. Ma in realtà c'era ben altro da seguire, perché c'era la lotta per non retrocedere e quella per i posti in Europa: Conference, Europa League e Champions. La situazione era chiara, ma a metà. Perché il secondo e il terzo posto era un affare solo di Marsiglia e Monaco, ma la terza classificata del campionato francese disputa il playoff di Champions nel mese di agosto. Quindi il secondo posto vale oro.

I 90 minuti sono stati davvero molto intensi. L'OM in casa ha ospitato lo Strasburgo che si giocava un posto in Europa, quindi un avversario complicato che però è stato battuto nettamente: 4-0. Tre gol sono stati realizzati da ex della Roma: Gerson (due) e Cengiz Under. Contemporaneamente il Monaco era impegnato sul campo del Lens, che dopo essere passato in vantaggio è stato rimontato dal club del Principato che si è portato avanti con Ben Yedder. La situazione in quel momento era a favore del Monaco, grazie a una differenza reti superiore.

Il traguardo era vicino, il secondo posto con vista Champions pareva cosa fatta. Ma al minuto 96 il Lens realizza il gol del 2-2. Ignatius Ganago insacca un gol che al Monaco non dimenticheranno mai. Una beffa autentica. Pareggio del Lens e addio qualificazione diretta. Al Velodrome si fa festa, torna la Champions League. Il Monaco è costretto ai preliminari. A fine partita i calciatori del Lens hanno consolato quelli del Monaco, che dopo il pari si sono gettati a terra in preda allo sconforto. Ora è il momento di disperarsi, sportivamente parlando, ma ben presto bisogna voltare pagina. Il Monaco nel mese di agosto disputerà i preliminari.