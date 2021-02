Dopo aver strapazzato il Barcellona al Camp Nou in Champions League il Paris Saint Germain è tornato sulla terra. In casa i vice-campioni d'Europa sono stati battuti 2-0 dal Monaco, che tra andata e ritorno ha conquistato sei punti contro il PSG nel campionato francese. Un risultato sorprendente quello del Parco dei Principi che rivoluziona la classifica della Ligue 1, riporta a un passo dalla zona Champions i monegaschi e soprattutto relega al terzo posto la squadra di Pochettino, che si trova a inseguire il Lille e il Lione e a difendere la terza piazza, l'ultima che vale un posto in Champions. Un successo netto, un gol per tempo e tre punti conquistati.

Il Monaco batte il Psg e scrive al Barcellona su Twitter

Il Monaco però non ha solo vinto ma ha cercato di stravincere sui social network, dove ha postato un tweet con tre immagini: nella prima si vedevano i calciatori esultare forse dopo uno dei gol, nelle altre i risultati finali delle due gare di campionati. E nel profilo in spagnolo del club del Principato a corredo ha scritto: "Abbiamo vinto con il PSG all'andata e al ritorno" ed ha aggiunto un messaggio per il Barcellona, che in Champions è stato sconfitto in casa (4-1) da Mbappé e compagni: "Barcellona, se hai bisogno di un consiglio mandaci un messaggio privato". Dopo quel post sono stati pubblicati numerosi messaggi in gran parte beffardi per il Barcellona, ma anche per il PSG, che quest'anno in Ligue 1 rispetto al solito sta faticando di più e ha perso molte più partite.

Chissà cosa ne pensano a Barcellona, dove la settimana è proseguita ancora peggio. Perché un 4-1 interno in Champions fa male, ma l'1-1 in casa con il modesto Cadice toglie a Messi e soci di riavvicinarsi alla vetta, dopo il passo falso interno dell'Atletico Madrid. Difficile pensare che dal Barcellona arrivi un messaggio al Monaco, ma chissà che in chiave mercato nella prossima estate i catalani non peschino proprio qualche elemento dai biancorossi.