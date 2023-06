Il Milan piange la morte di Silvio Berlusconi con una storica citazione: “Grazie Presidente” Il Milan ha espresso pubblicamente il proprio cordoglio per la morte dello storico presidente Silvio Berlusconi utilizzando una delle sue più celebri citazioni: quella presente nella lettera scritta dopo aver portato il club rossonero sul tetto del mondo.

A cura di Michele Mazzeo

La morte di Silvio Berlusconi ha inevitabilmente scosso l'intero mondo del calcio, un mondo che l'ex capo del Governo scomparso oggi ad 86 anni ha contribuito a rivoluzionare. La vita e il nome dell'imprenditore milanese, di recente tornato nel calcio come proprietario del Monza insieme all'inseparabile Adriano Galliani, sono però inevitabilmente legati al Milan, la squadra di cui è stato presidente per 30 anni e con la quale ha conquistato un'infinità di successi.

Una storia, quella di Silvio Berlusconi e il club rossonero, che non si può cancellare e che, nonostante il triplo cambio di proprietà avvenuto (il Cavaliere aveva ceduto al cinese Yonghong Li con la squadra che è poi passata al fondo Elliot che a sua volta l'ha venduta all'attuale proprietario Jerry Cardinale), non si può non celebrare nel momento in cui colui che ha reso il Milan uno dei club più blasonati al mondo è venuto a mancare.

E così è stato. Oltre un'ora dopo che la notizia della morte di Silvio Berlusconi è divenuta di dominio pubblico, infatti, il club meneghino ha affidato ai propri profili social il messaggio di cordoglio per la dipartita dell'uomo che ha detenuto le redini per 30 anni: "AC Milan profondamente addolorato piange la scomparsa dell'indimenticabile Silvio Berlusconi e si stringe con affetto alla famiglia, ai collaboratori e agli amici più cari" si legge infatti nell'incipit del tweet pubblicato dal profilo ufficiale della compagine rossonera.

Per omaggiare l'ex Presidente, nel messaggio di cordoglio, il Milan aggiunge però una storica citazione, ricordando una delle frasi più iconiche pronunciate da Silvio Berlusconi nella sua trentennale avventura da numero uno del ‘Diavolo': "Domani sogneremo altri traguardi, inventeremo altre sfide, cercheremo altre vittorie. Che valgano a realizzare ciò che di buono, di forte, di vero c'è in noi, in tutti noi che abbiamo avuto questa avventura di intrecciare la nostra vita a un sogno che si chiama Milan" prosegue di fatti la nota riportando la celebre frase presente nella lettera scritta il 17 dicembre 1989 da Silvio Berlusconi appena dopo che il Milan si era laureato campione del mondo battendo nella finale della Coppa Intercontinentale i colombiani dell'Atletico Nacional di Medellin.

Infine, bastano le poche e semplici parole messe a chiosa del messaggio per evidenziare come il nome di Silvio Berlusconi sarà per sempre indissolubilmente legato al Milan: "Grazie Presidente, per sempre con Noi" si legge difatti a conclusione del messaggio di cordoglio pubblicato dal club rossonero.