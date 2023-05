Il Milan chiude le trattative per il rinnovo di Leao: nel nuovo contratto ci sarà una clausola Trovato l’accordo tra il Milan e Leao per il rinnovo di contratto: definiti gli ultimi dettagli, la firma è attesa per il prossimo lunedì.

A cura di Ada Cotugno

Dopo la delusione dell'uscita dalla Champions League il Milan si consola blindando Rafa Leao: come confermato da Paolo Maldini nel post partita dell'euroderby, il club rossonero ha trovato l'accordo con il portoghese per il prolungamento del contratto, definendo anche gli ultimi dettagli.

La firma del nuovo accordo è attesa per la prossima settimana, con lunedì 22 maggio che si trasforma nella data papabile per l'annuncio ufficiale da parte dei rossoneri. I tifosi aspettano con ansia l'ufficialità della notizia, fondamentale per gettare le basi per i progetti futuri della squadra.

La scorsa settimana era arrivata la fumata bianca da entrambe le parti, con Leao che ha accettato le condizioni poste dal Milan per continuare insieme. Il rinnovo di contratto lo legherà al club fino al 2028, con un ingaggio annuale da 5 milioni di euro più bonus.

Inoltre nell'accordo sarà prevista anche una clausola rescissoria dal valore di 175 milioni di euro, una cifra importate che serve anche a spaventare le possibili concorrenti sul mercato. I rossoneri hanno voluto fortemente puntare su Leao per il futuro, per poter costruire un nuovo progetto partendo proprio dallo scudetto vinto nell'ultima stagione e dalla semifinale di Champions League.

Il portoghese è un elemento fondamentale per gli ingranaggi di Stefano Pioli e per questo nel suo nuovo contratto è presente un sostanzioso aumento dell'ingaggio. Anche per quanto riguarda la controversi tra Lille e Sporting è stato trovato un accordo: saranno i francesi a pagare tutta la multa, dal valore di circa 20 milioni di euro.

Proprio questo tassello ha dato il via libera al rinnovo d Leao contro il Milan che fin qui era bloccato, dando anche adito a nuove speculazioni sul mercato e sul futuro del giocatore portoghese che era stato accostato a diversi club in giro per l'Europa.