Mentre non accennano a frenare le polemiche attorno al suo rientro in Italia, Cristiano Ronaldo non sembra curarsene e posta un proprio messaggio distensivo sui suoi profili social dove appare, malgrado l'isolamento e il contagio di coronavirus, in perfetta forma fisica. Sorridente, a bordo della sua piscina nella casa dove vive a Torino, Cr7 saluta i suoi follower con una messaggio chiaro e preciso: "Non lasciare che ciò che non puoi fare ostacoli ciò che puoi fare". Le polemiche e le critiche sono evidentemente rimaste fuori dalle quattro mura del campione della Juventus.

Cristiano Ronaldo in isolamento per il contagio di coronavirus è stata una delle notizie principali di questi giorni nel mondo dello sport, ma non solo. Anche il suo pronto rientro dal Portogallo, dove si era trasferito per seguire la convocazione in nazionale in vista delle gare di Nations League, ha fatto molto discutere, così come l'eventuale violazione dei protocolli sanitari sugli spostamenti pre e post Covid 19 che hanno aperto il fianco ad una querelle che ha coinvolto anche i vertici del Governo italiano.

Il Ministro Spadafora si è domandato pubblicamente se Cristiano Ronaldo non abbia rispettato le regole ben precise in casi come il suo, in cui su esige l'isolamento assoluto e il mantenimento della quarantena, dandosi anche una risposta. Che ha indispettito la Juventus, che ha risposto a distanza, attraverso le parole e il pensiero del presidente Andrea Agnelli. Un botta e risposta che ha fatto discutere anche l'opinione pubblica e gli stessi tifosi, divisi, ovviamente, tra pro e contro Cr7.

Intanto, Cristiano Ronaldo continua la sua quarantena a Torino, dove è rientrato con un jet privato e senza entrare in contatto con nessun altro. Salterà ovviamente la prossima partita in programma per il campionato di Serie A, che vedrà i bianconeri impegnati a Crotone sabato sera, per il 4° turno.