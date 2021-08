Il Liverpool condanna i cori omofobi a Billy Gilmour : “Offensivi e inappropriati” Il Liverpool ha iniziato la Premier League vincendo 3-0 in casa del Norwich. Klopp e i suoi sono partiti con il piede giusto, ma la partita è stata anche contrassegnata da insulti omofobi fatti da un gruppetto tifosi Reds nei confronti di Billy Gilmour. Il Liverpool con un tweet ha condannato quegli insulti: “Cori offensivi e inappropriati”.

A cura di Alessio Morra

L'avvio della nuova stagione è stato ottimo per il Liverpool, che ha esordito in Premier League battendo per 3-0 il Norwich, neopromossa di buon livello. Klopp ha avuto delle risposte importanti dalla sua squadra che lo scorso anno sul filo ha conquistato il posto in Champions League ed ha celebrato anche il ritorno in una gara ufficiale di Virgil van Dijk. La giornata però non è stata perfetta. Perché un gruppetto di tifosi dei Reds ha intonato dei cori omofobi nei confronti di Billy Gilmour, centrocampista di proprietà del Chelsea che si farà le ossa in questa stagione con i ‘Canarini'. Il Liverpool dopo averlo scoperto ha condannato quei cori fatti dai propri tifosi.

Offese omofobe a Billy Gilmour in Norwich-Liverpool

Nel corso del match della prima giornata di Premier League tra Norwich e Liverpool si sono uditi dei cori davvero orrendi per Billy Gilmour, centrocampista scozzese di proprietà del Chelsea passato in estate al Norwich. Cori omofobi e insulti pesanti per il giocatore. Al termine dell'incontro la notizia è diventata di dominio pubblico, con corredo di polemiche sui social.

La condanna del Liverpool agli insulti a Gilmour

I Reds con un tweet hanno fatto sentire la propria voce e hanno condannato qui cori ‘offensivi e inappropriati' verso Gilmour. Il giocatore sarebbe stato preso di mira perché è di proprietà del Chelsea. Anche Kop Outs, il gruppo di sostenitori LGBTQ+ dei Reds ha condannato quei cori: "Il canto è offensivo e inappropriato, un messaggio che abbiamo ripetutamente diffuso insieme a Kop Outs. Esortiamo i sostenitori a ricordare i valori inclusivi del club e ad astenersi dal utilizzarlo in futuro".