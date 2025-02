video suggerito

Il Lione fa ricorso per il trasferimento di Kvaratskhelia al PSG: ha violato il regolamento Il presidente del Lione afferma che il PSG ha acquistato Kvaratskhelia dal Napoli avvalendosi di finanziamenti provenienti dal Qatar, contrari al regolamento che vieta i sussidi esterni.

A cura di Ada Cotugno

Il trasferimento di Kvaratskhelia al PSG violerebbe il regolamento amministrativo del calcio francese: è quanto sostiene il presidente del Lione John Textor nel ricorso presentato alla commissione giuridica della Ligue de Football Professionnel (LFP), in cui sottolinea che il georgiano non avrebbe potuto giocare contro la sua squadra nell'ultima partita di campionato, vinta dai parigini per 3-2.

L'Equipe ha riportato la singolare protesta del patron americano che si è rivolto direttamente ai vertici del campionato per richiedere sanzioni contro il PSG. Secondo lui il giocatore, acquistato dal Napoli nella sessione invernale di calciomercato per 70 milioni di euro, sarebbe stato finanziato dai fondi dello Stato del Qatar, una situazione che va contro il regolamento.

La denuncia contro il PSG per il caso Kvaratskhelia

La mail inviata dal presidente del Lione Textor alla commissione delle competizioni della LFP è dettagliata e contiene per filo e per segno le violazioni che il PSG avrebbe commesso nell'ambito del trasferimento di Kvaratskhelia. Il georgiano è arrivato dal Napoli nell'ultima sessione di calciomercato, ma per il suo acquisto i parigini avrebbero ricevuto dei finanziamenti da parte del Qatar.

Il numero uno del club francese ha affermato che il suo arrivo "è stato reso possibile solo grazie a finanziamenti del club contrari al regolamento che vieta i sussidi esterni", aggiungendo che "l’omologazione del suo contratto e il suo inserimento come nuovo giocatore violano le disposizioni del regolamento amministrativo della LFP".

Quali articoli avrebbe violato il PSG

All'interno del ricorso si fa riferimento agli articoli che il PSG avrebbe violato per l'acquisto di Kvaratskhelia. Si tratta degli articoli 556 e 560 del regolamento delle competizioni LFP 2024/25, con il secondo che stabilisce anche le possibili sanzioni in caso di colpevolezza: "In caso di violazione di una delle disposizioni riguardanti la qualifica e/o la partecipazione di un giocatore, e indipendentemente da altre eventuali sanzioni applicabili, il club colpevole perde la partita, ma il club che presenta la richiesta non beneficia dei punti corrispondenti alla vittoria dell’incontro".