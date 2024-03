Il Leicester di Maresca è a rischio penalizzazione: punti in meno dalla prossima stagione Il Leicester di Enzo Maresca rischia una penalizzazione in classifica. La sanzione potrebbe avvenire nella prossima stagione in caso di promozione in Premier League. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sul Leicester si sta abbattendo una mazzata tremenda. Le Foxes sono lanciatissime verso la vittoria della Championship, l'equivalente della nostra Serie B, dopo la cocente retrocessione dello scorso anno dalla Premier. La squadra di Enzo Maresca al momento è prima con 81 punti seguita dall'Ipswich che insegue a -3 con 78 lunghezze e il Leeds terzo fermo a quota 76. Ma proprio nel mezzo della lotta promozione, ecco che la Premier sarebbe pronta a infliggere al club una penalizzazione in termini di punti.

Le indagini avviate puntano il dito sul limite di perdite di 105 milioni di sterline infranto negli ultimi tre anni trascorsi nella massima competizione inglese (una media di 35 milioni di sterline per stagione in Premier). L'unico pericolo che potrebbe scampare il Leicester è rappresentato dal fatto che la detrazione di punti potrebbe avvenire a partire dalla prossima stagione, e non da quella in corso come accaduto con l'Everton ad avvio campionato. In pratica le Foxes inizieranno la Premier il prossimo anno già col segno meno.

La carica di Maresca con i suoi giocatori.

A riferire di questo dossier in corso è The Sun che sottolinea come stia crescendo la frustrazione in Inghilterra per il fatto che non sia chiaro quale lega sia responsabile del controllo delle finanze di un club per la stagione in cui viene retrocesso o promosso nella massima serie. In questo caso, trattandosi di un'indagine della Premier, la sanzione potrebbe scattare in caso di promozione delle Foxes, e dunque penalizzati in classifica a partire dal campionato 2024/2025.

Il Sun fa inoltre sapere che sia probabile che il Leicester fosse nella stessa posizione dell'Everton per quanto riguarda i conti della passata stagione, ma la retrocessione significava che non erano obbligati a rivelare i loro numeri. Ecco perché poi alla fine a pagare sono state solo i Toffees. Il Leicester ha registrato perdite per almeno 141,75 milioni di sterline nelle tre stagioni precedenti, esclusa l'ultima. Ora si attende solo di capire cosa succederà in caso di promozione in Premier.