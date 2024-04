video suggerito

Il Vitesse ha -1 punto in classifica dopo una pesante penalizzazione: è retrocesso aritmeticamente Stangata storia per il Vitesse, punito con 18 punti di penalizzazione in classifica: non ha rispettato i requisiti del regolamento per la licenza d’iscrizione al campionato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Per i tifosi del Vitesse è arrivata la notizia peggiore: il club olandese è stato sanzionato con 18 punti di penalizzazione in classifica, finendo all'ultimo posto e con la retrocessione praticamente assicurata. Una vera e propria tragedia sportiva che lascia la squadra a -1 per non aver rispettato i requisiti del regolamento per la licenza d'iscrizione al campionato.

Non si vedono spesso squadre con un bottino negativo in classifica, eppure in Olanda la realtà è questa. La stangata record è arrivata a stagione in corso, dato che il Vitesse non aveva pagato ripetutamente alcune licenze per potersi regolarmente iscriversi al campionato. Il prossimo anno ricomincerà dalla seconda serie mantenendo in via eccezionale la licenza, ma le penalizzazioni potrebbero non essere finite qui.

A spiegare la situazione ci ha pensato un comunicato ufficiale della Federazione: "Il comitato indipendente per le licenze della KNVB ha inflitto una sanzione di 18 punti al Vitesse. Il club di Arnhem riceve questa punizione a causa del ripetuto mancato rispetto dei requisiti dei regolamenti sulla licenza, per un periodo di tempo più lungo. L'importo della sanzione si basa sull'eccezionale gravità ed entità delle violazioni del sistema di licenze".

La detrazione di 18 punti in classifica è un vero record, ma le motivazioni per questa sanzione sono serie e molto gravi: "Ciò include, tra l'altro, la fornitura di informazioni errate che erano importanti per l'indagine forense su una possibile violazione della normativa sanzionatoria e l'omissione di informazioni importanti per la valutazione della continuità del Vitesse".

La Federazione non esclude che la stangata possa diventare più pesante con il passare dei mesi. Per il Vitesse infatti potrebbero esserci nuove turbolenze all'orizzonte: "Inoltre, il comitato per le licenze si pronuncerà su altre possibili violazioni nel prossimo periodo. In questo contesto, si attendono ulteriori informazioni da parte di Vitesse. Il comitato per le licenze si attiverà nuovamente se verranno imposte ulteriori sanzioni".